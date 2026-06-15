加密货币是使用加密技术保障安全性的数字或虚拟货币。它们基于去中心化的区块链网络运作，通过分布式账本实现透明且安全的交易，无需中央权威机构参与。
投资加密货币通常是指购买并长期持有数字资产，以期在较长时间内实现可观回报。而交易加密货币（通常通过衍生品进行）则是指在较短时间内频繁买卖，试图通过短期价格波动获利。
在 Capital.com，您可以通过差价合约 (CFD)，对加密货币对等资产进行做多或做空。差价合约是一种金融衍生品，允许您对各类金融市场的价格走势进行投机。您无需直接持有基础资产，而是基于其价格的涨跌进行投机交易（通常适用于较短的交易周期）。
例如，做多可能意味着买入 ETH/USD 等加密货币市场的差价合约，以期通过基础资产价格上涨获利。相反，做空则是通过卖出差价合约，试图从基础资产价格下跌中获利。
加密货币的价格下跌可能由多种因素引起。例如，政府或监管机构实施新的限制措施或禁止加密货币交易，可能引发市场不确定性并导致抛售潮。安全事件，如加密交易所或钱包遭到黑客攻击、数据泄露等，可能削弱投资者信心并导致价格下跌。市场操纵行为可能先推高加密货币价格，再通过迅速抛售引发剧烈下跌。
负面新闻，例如欺诈事件或环境问题，可能加剧市场恐慌情绪，进一步推动交易者和投资者的抛售压力。更广泛的经济衰退或金融危机，亦可能削弱投资者对加密货币等高风险资产的投资意愿。
此外，加密货币底层技术出现问题，或市场情绪发生变化，也可能导致加密货币价格大幅下跌。
过去十年间，许多加密货币都曾经历大幅下跌，其中不少已沦为“死币”。而在这些案例中，Terra (LUNA) 无疑是近年来最引人注目的之一。
TerraUSD (UST) 是一种算法稳定币，旨在通过 Terra 生态系统内的 LUNA 代币维持与美元的 1:1 锚定关系。然而，在 2022 年 5 月，UST 失去与美元的锚定后，引发了大规模抛售，并导致 LUNA 的价格迅速暴跌。
这一事件引发了整个加密货币市场的震荡，促使监管机构加强审查，同时也提醒投资者关注加密货币市场本身所固有的风险。