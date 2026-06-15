今日交易量最高的加密货币对

在数字货币领域，这两个词没有本质区别。“Crypto” 只是 “Cryptocurrency（加密货币）” 的简称。加密货币是指使用加密技术保障交易匿名性和安全性的数字货币或虚拟货币。
截至 2024 年，据报道已有超过 20,000 种加密货币问世——不过其中很多并未处于活跃交易状态或实际使用中。其中相当一部分是“死币”，即已失败并被放弃的加密项目。事实上，真正处于活跃状态的加密货币数量不一，据估计，目前全球仍有数以万计的币种在市场上被广泛交易。
比特币 (BTC) 是目前全球最受欢迎、认知度最高的加密货币。它是全球首个推出的加密货币，至今仍在市值排名中稳居第一。凭借其开创性地位与成熟的市场声誉，比特币已成为整个加密市场的基准参考。
比特币 (BTC) 是当前交易量最大的加密货币，在全球各大交易所中成交量均位居首位。凭借强大的市场主导力和高度流动性，比特币成为全球加密货币交易者最常选择的币种。除比特币外，以太币 (ETH) 是交易量排名第二的加密货币。
“Ethereum” 一词通常既用于指代该区块链网络，也用于称呼其原生加密货币。Ethereum（以太坊）是一个去中心化的区块链平台，支持用户创建各种基于区块链的应用程序。Ether (ETH) 是 Ethereum 网络的原生加密货币。Ether 拥有极高人气，是市值排名第二的加密货币，广泛应用于交易和 Ethereum 网络上的去中心化应用开发。