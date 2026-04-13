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交易 Bitcoin / Pound Sterling - BTC/GBP 差价合约

53164.5-2.25%
The chart displays the BTC/GBP price data over the last 1 day, with a current rate of 53164.5, a high of 53174, and a low of 52763.4.
卖出

52899.4

买入

53164.5

265.15
低点: 52763.4高点: 53174
卖方：
20%
买方：
80%
過往表現並非未來業績的可靠指標. 所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。
交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
了解更多:差价合约
差价合约
点差265.15
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
£1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.061644 %
(-£12.33)

使用杠杆的交易规模（大约值）£20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）£19,000.00

-0.06164%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
£1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
0.013699 %
(£2.74)

使用杠杆的交易规模（大约值）£20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）£19,000.00

0.01370%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币GBP
最低成交量0.0001
保证金5.00%
证券交易所
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
0.25%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

交易 Bitcoin / Pound Sterling - BTC/GBP 差价合约

BTC/GBP今日价格

今天BTC/GBP的实时价格为£53164.5，在过去24小时内价格变化为-1394.17£ (-2.5634%)。该币价格创下了£53148的盘中高点和£52544.9的盘中低点。我们会实时更新BTC/GBP价格。

Bitcoin / Pound Sterling价格历史

币价在以下价格范围内波动:

  • 每日: £52544.9 - £53148

  • 每周: £51014.9 - £54435.5

  • 每月: £49214 - £56997.9

  • 年线: £44444.3 - £93413.2

在capital.com上查看更多实时BTC/GBP图表、汇率和历史。此外，请查看我们对其他加密货币的最新分析和新闻。

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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评分与评论
4.7
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