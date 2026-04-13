交易 Bitcoin / Pound Sterling - BTC/GBP 差价合约

BTC/GBP今日价格

今天BTC/GBP的实时价格为£53164.5，在过去24小时内价格变化为-1394.17£ (-2.5634%)。该币价格创下了£53148的盘中高点和£52544.9的盘中低点。我们会实时更新BTC/GBP价格。

Bitcoin / Pound Sterling价格历史

币价在以下价格范围内波动:

每日: £52544.9 - £53148

每周: £51014.9 - £54435.5

每月: £49214 - £56997.9

年线: £44444.3 - £93413.2

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