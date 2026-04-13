交易 Ethereum / Pound Sterling - ETH/GBP 差价合约

ETH/GBP今日价格

今天ETH/GBP的实时价格为£1635.61，在过去24小时内价格变化为-44.47£ (-2.6598%)。该币价格创下了£1647.57的盘中高点和£1620.35的盘中低点。我们会实时更新ETH/GBP价格。

Ethereum / Pound Sterling价格历史

币价在以下价格范围内波动:

每日: £1620.35 - £1647.57

每周: £1552.43 - £1681.33

每月: £1476.44 - £1781.27

年线: £1154.2 - £3587.36

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