Монета PI – что это такое?Pi Network запустила свой публичный блокчейн 20 февраля 2025 года, что позволило пользоваться децентрализованными приложениями (dApps) и переводить деньги на внешние кошельки, используя нативную криптовлюту – монету PI.
Сейчас монета PI доступна на криптобиржах, что позволяет покупать и продавать PI как напрямую, так и через CFD, то есть спекулировать на росте или падении цены монеты.
Итак, что же это за криптовалюта и сколько ее в обращении? Как работает сеть Pi Network и для чего ее используют? Давайте познакомимся поближе.
Pi Network: в деталях
Основанная в 2018 году стэнфордскими академиками Николасом Коккалисом и Чэндиао Фаном, Pi Network стремится сделать криптовалюту более доступной на мобильных устройствах. Без необходимости использования специализированного оборудования или высокого потребления энергии. Пользователи могут майнить нативный токен, монету PI, просто загрузив мобильное приложение и нажимая кнопку раз в сутки. Новые пользователи присоединяются к сети по приглашению и могут получать дополнительные вознаграждения, привлекая других.
Для обеспечения работы и безопасности сети в Pi Network предусмотрено четыре роли пользователей:
- Пионеры (Pioneers): пользователи, которые майнят PI через мобильное приложение.
- Участники (Contributors): пользователи, которые формируют команды из 3-5 доверенных лиц для повышения безопасности сети.
- Амбассадоры (Ambassadors): участники, которые расширяют сеть за счет рефералов.
- Ноды (Nodes): пользователи, которые запускают ПО ноды Pi на собственных ПК.
Pi Network использует усовершенствованную версию протокола консенсуса Stellar – также известной как XLM – для подтверждения транзакций на основе доверия пользователей, а не вычислительных мощностей. Скорость майнинга сокращается вдвое на фиксированных этапах принятия и продолжает снижаться дальше. Эмиссия устроена таким образом, чтобы поощрять ранних участников, ограничивая при этом долгосрочную инфляцию.
С момента перехода в фазу публичного блокчейна 20 февраля 2025 года Pi Network вышла за рамки мобильного майнинга и стала поддерживать переводы на внешние кошельки, децентрализованные приложения (dApps), а также предлагает совместимость с другими блокчейнами.
В чем ценность PI и как формировалась цена?
После нескольких лет тестирования и приватных торгов 20 февраля 2025 года был запущен открытый мейннет Pi Network, что позволило биржам начать регистрировать официальные данные о цене монеты PI.
28 февраля PI закрылась на отметке $2,1377, что отражает первоначальный спрос и спекулятивный интерес со стороны большой базы пользователей.
4 марта 2025 года цена PI достигла максимума в $3,14, после чего столкнулась с понижательным давлением из-за ежемесячных разлоков токенов на суммы свыше 100 млн монет и ограниченной ликвидности. К 31 марта цена PI упала до $0,7168 – на 77,2% по сравнению с пиковой отметкой.
PI закрылась 2025 апреля на отметке $0,6145, что, возможно, связано с ускоренным выпуском токенов.
Сколько монет PI в обращении?
По данным CoinMarketCap, на май 2025 года в обращении находилось около 6,99 млрд токенов PI.
Максимальное предложение Pi Network составляет 100 млрд монет PI, которые распределяются между вознаграждением за майнинг (65%), ключевой командой (20%), фондом (10%) и ликвидностью (5%). Однако эффективное общее предложение растет пропорционально миграции сообщества – активными становятся только те токены, которые соответствуют балансам мигрировавших пользователей.
Миграция сообщества и верификация KYC
В модели распределения приоритет отдается мерам по борьбе с демпингом: все аллокации (включая командные резервы) остаются заблокированными до тех пор, пока не произойдет эквивалентная миграция сообщества. Это обеспечивает рост сети и стабильность рынка за счет выравнивания стимулов между пользователями и разработчиками.
Чтобы перевести намайненные в приложении монеты в реальный блокчейн, каждый пользователь обязан пройти верификацию личности (KYC). Лишь после успешной проверки баланс пользователя переносится в мейннет, а монеты становятся частью активного обращения. Данный механизм, наряду с графиками разлока (vesting), внедрен разработчиками для предотвращения одномоментного демпинга и защиты рынка от резких всплесков волатильности.
Понимание IOU-торговли до запуска мейннета
Для объективной оценки истории котировок важно различать реальную монету PI и так называемые IOU (от англ. «I Owe You» — долговые расписки).
До официального запуска открытого мейннета в феврале 2025 года некоторые криптобиржи запускали синтетические торги токенами Pi IOU. Это были внутренние долговые контракты самих бирж, не имевшие прямого отношения к реальному блокчейну Pi Network, так как вывод и ввод настоящих монет был заблокирован. Цены на IOU-расписки формировались исключительно на основе внутренних спекуляций и часто сильно отличались от реальной рыночной стоимости, установившейся после запуска Open Mainnet.
Следить за актуальной динамикой монеты PI в режиме реального времени вы можете с помощью нашего графика цены PI/USD.
Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Что такое мост Pi Bridge и когда он был запущен?
Pi Bridge – это сторонний межблокчейновый протокол, запущенный в сентябре 2022 года на этапе закрытого тестирования Pi Network для обеспечения взаимодействия между Pi Network и внешними блокчейнами. Изначально ориентированный на смарт-цепочку BNB (BEP20), мост Pi облегчает эмиссию обернутых токенов PI (WPI) на цепочке BEP20. Это значит, что пользователи могут работать с приложениями децентрализованных финансов за пределами экосистемы Pi.
Обернутые токены – это цифровой эквивалент криптовалюты из блокчейна, которые можно использовать в другом блокчейне. Как правило, они обеспечены оригинальным активом 1:1 и хранятся в резерве у кастодиана. Этот процесс обеспечивает большую совместимость между разными блокчейнами.
Разработанный как сторонний самостоятельный сервис, мост Pi работает как децентрализованное приложение (dApp) на базе BEP20 и не имеет формального отношения к основной команде Pi Network. Будьте осторожны и проводите тщательное исследование перед взаимодействием со сторонними сервисами, в которых используются токены PI.
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Pi Network: инновация или мошенничество?
Длительный период разработки Pi Network выжигал немало споров в криптосообществе. С момента запуска в 2019 году проект неоднократно подвергался критике, но одновременно привлекал десятки миллионов сторонников.
Аргументы скептиков:
- Многолетние задержки мейннета: Переход от тестовой сети к открытому блокчейну занял около 6 лет (с 2019 по 2025 год). На протяжении этого времени пользователи нажимали кнопку в приложении, не имея возможности вывести монеты или применить их на практике.
- Сбор персональных данных и реклама: Для использования приложения и последующего прохождения KYC пользователи предоставляют личные данные. Кроме того, в приложение была интегрирована реклама, что навело участников рынка на мысли о том, что основной доход создателей формировался за счет монетизации трафика.
- Многоуровневая реферальная система: Начисление повышенных бонусов за привлечение новых участников вызывало ассоциации с финансовыми пирамидами (MLM-структурами).
Аргументы в пользу легитимности:
- Запуск Open Mainnet: В феврале 2025 года проект выполнил ключевое обещание — занес сеть в публичный блокчейн, открыв возможность внешних переводов и листинга.
- Известные основатели: Проект создали доктора наук Стэнфордского университета с публичной репутацией, что снижает вероятность классического «схема-чек» (rug pull).
- Развитие экосистемы dApps: Команда сфокусировалась на создании реальной утилитарности токена, привлекая независимых сторонних разработчиков для создания сервисов внутри Pi Browser.
На сегодняшний день Pi Network представляет собой действующий блокчейн-проект с высокой волатильностью актива. Пользователям и трейдерам следует взвешенно оценивать фундаментальные факторы и технологические риски, не поддаваясь эмоциональным факторам спекулятивного рынка.
Каково будущее Pi Network?
На будущее Pi Network могут повлиять такие факторы, как листинг на крупных биржах, спрос на монету PI, модернизация сети, совместимость с внешними блокчейнами, скорость верификации пользователей, разлоки запасов токенов и принятие разработчиками.
Ключевая команда разработчиков наметила концепцию развития из 3 фаз:
|Фаза
|Название
|Описание
|Запуск
|1
|Бета
|Привлечение пользователей на ранних стадиях и тестирование приложения для майнинга.
|2018
|2
|Тестнет
|Тестирование блокчейна нодами; разработка dApp с использованием тестовых PI.
|2020
|3
|Закрытый мейннет
|Активный, но закрытый блокчейн только для проверенных пользователей, ориентированный на развитие экосистемы и внутренние переводы.
|2021
|Открытый мейннет
|Полноценный публичный запуск с возможностью внешних подключений, торговли на бирже и взаимодействия с блокчейном.
|2025
Конкретные сроки будущих обновлений пока не разглашаются. Подробнее о возможных сценариях развития и внешних факторах вы можете прочитать в нашем материале про прогноз цены Pi Network.
Вы можете обменять или продать монету PI?
Монета PI стала доступна для торговли на некоторых криптобиржах после запуска публичной сети Pi Network в феврале 2025 года.
PI также доступна через некоторых брокеров, торгующих контрактами на разницу (CFD), что позволяет открывать позиции без владения фактическим активом. Условия торговли зависят от места торгов. При этом пользователи должны понимать риски, связанные с этими инструментами, прежде чем торговать.
Частые вопросы
Монета PI – что это такое?
PI – нативная криптовалюта Pi Network, блокчейн-проекта от выпускников Стэнфорда. Она майнится через мобильное приложение и используется в экосистеме Pi для транзакций и смарт-контрактов. С момента запуска мейннета Pi Network в феврале 2025 года монету PI уже можно переводить на внешние кошельки, а также торговать ей на некоторых криптобиржах и у брокеров посредством CFD.
Кто создал Pi Network?
Pi Network создана аспирантами Стэнфордского университета: доктором Николасом Коккалисом (руководитель технологического отдела) и доктором Ченгдиао Фан (руководитель отдела продуктов). Проект стартовал в марте 2019 года и призван позволить простым пользователям майнить криптовалюту на мобильных устройствах, без специального оборудования и высокого потребления энергии.
Когда была запущена монета PI?
20 февраля 2025 года сеть Pi Network перешла в публичную фазу, после чего монету PI стало можно переводить или торговать ей. До этого пользователи могли майнить PI через мобильное приложение, однако не могли выводить или обменивать их. С запуском сети появилась совместимость со внешними кошельками, возможность пользоваться децентрализованными приложениями (dApps), а также монета была представлена на нескольких криптобиржах.
Безопасно ли приложение для майнинга Pi?
Приложение Pi Network не использует вычислительные мощности процессора (CPU) и не вызывает перегрева или ускоренного износа аккумулятора, в отличие от программ для традиционного майнинга. С точки зрения аппаратной безопасности оно невредно для смартфона. Однако пользователям следует учитывать, что приложение запрашивает базовые разрешения и персональные данные для процедуры верификации.
Как покупать, продавать или обменивать монету PI?
PI можно торговать на некоторых децентрализованных и централизованных криптобиржах. Перед тем, как начать торговать пользователи должны пройти верификацию в Pi Network. Только после этого монеты можно будет перевести из мобильного приложения на совместимый кошелек.
PI также доступна посредством контрактов на разницу цен (CFD) на ограниченном количестве брокерских платформ. Этот инструмент позволяет спекулировать на движении цены, не владея фактическим активом.
Сколько стоит 1000 монет Pi в долларах?
Курс криптовалюты PI непрерывно меняется в зависимости от рыночной спроса и предложения на биржах. Чтобы узнать текущую стоимость 1000 монет в долларах США, воспользуйтесь нашим обновляемым графиком курса PI к USD в реальном времени.
Что такое KYC в Pi Network?
KYC (Know Your Customer) в Pi Network — это обязательная процедура идентификации личности с предоставлением документов (паспорт или водительские права). Прохождение KYC необходимо для того, чтобы подтвердить, что аккаунтом владеет реальный человек, а не бот, и получить разрешение на миграцию намайненных монет из мобильного приложения в основной блокчейн.