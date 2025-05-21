В чем ценность PI и как формировалась цена?

После нескольких лет тестирования и приватных торгов 20 февраля 2025 года был запущен открытый мейннет Pi Network, что позволило биржам начать регистрировать официальные данные о цене монеты PI.

28 февраля PI закрылась на отметке $2,1377, что отражает первоначальный спрос и спекулятивный интерес со стороны большой базы пользователей.

4 марта 2025 года цена PI достигла максимума в $3,14, после чего столкнулась с понижательным давлением из-за ежемесячных разлоков токенов на суммы свыше 100 млн монет и ограниченной ликвидности. К 31 марта цена PI упала до $0,7168 – на 77,2% по сравнению с пиковой отметкой.

PI закрылась 2025 апреля на отметке $0,6145, что, возможно, связано с ускоренным выпуском токенов.

Сколько монет PI в обращении?

По данным CoinMarketCap, на май 2025 года в обращении находилось около 6,99 млрд токенов PI.

Максимальное предложение Pi Network составляет 100 млрд монет PI, которые распределяются между вознаграждением за майнинг (65%), ключевой командой (20%), фондом (10%) и ликвидностью (5%). Однако эффективное общее предложение растет пропорционально миграции сообщества – активными становятся только те токены, которые соответствуют балансам мигрировавших пользователей.

Миграция сообщества и верификация KYC

В модели распределения приоритет отдается мерам по борьбе с демпингом: все аллокации (включая командные резервы) остаются заблокированными до тех пор, пока не произойдет эквивалентная миграция сообщества. Это обеспечивает рост сети и стабильность рынка за счет выравнивания стимулов между пользователями и разработчиками.

Чтобы перевести намайненные в приложении монеты в реальный блокчейн, каждый пользователь обязан пройти верификацию личности (KYC). Лишь после успешной проверки баланс пользователя переносится в мейннет, а монеты становятся частью активного обращения. Данный механизм, наряду с графиками разлока (vesting), внедрен разработчиками для предотвращения одномоментного демпинга и защиты рынка от резких всплесков волатильности.

Понимание IOU-торговли до запуска мейннета

Для объективной оценки истории котировок важно различать реальную монету PI и так называемые IOU (от англ. «I Owe You» — долговые расписки).

До официального запуска открытого мейннета в феврале 2025 года некоторые криптобиржи запускали синтетические торги токенами Pi IOU. Это были внутренние долговые контракты самих бирж, не имевшие прямого отношения к реальному блокчейну Pi Network, так как вывод и ввод настоящих монет был заблокирован. Цены на IOU-расписки формировались исключительно на основе внутренних спекуляций и часто сильно отличались от реальной рыночной стоимости, установившейся после запуска Open Mainnet.

Следить за актуальной динамикой монеты PI в режиме реального времени вы можете с помощью нашего графика цены PI/USD.

Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.