Цена биткоина по годам

Сколько стоил биткоин в 2009

В 2009 году биткоин, как мы уже упомянули, не стоил ничего, а торговать им было нельзя.

Сколько стоил bitcoin в 2010 году

Торговля биткоином стала возможна 17 марта 2010 года, когда открылась криптобиржа BitcoinMarket.com.

А уже в мае того же года произошла первая в истории покупка товаров за биткоин — американец Ласло Ханеч заказал те самые легендарные две пиццы за 10 000 BTC. Первая криптовалюта тогда стоила $0,0025 за монету, пицца обошлась Ханечу в 25$. В настоящее время 10 000 BTC стоят около $1,213 млрд (на август 2025 года).

Цена биткоина в течение всего 2010 года колебалась ниже отметки в $1.

Стоимость биткоина в 2011 году

2011 год — это прорыв для первой криптовалюты, с него начинается история роста биткоина. Цена BTC наконец преодолевает рубеж в $1, а сама монета становится общеизвестной. В апреле 2011 года о биткоине пишет журнал TIME. Благодаря огласке в прессе в начале июня BTC резко вырос в цене до $32, но после достаточно быстро упал до $10.

В июне 2011 года была взломана криптобиржа Mt.Gox, мошенник умышленно снизил на ней цену биткоина с $17 до $0,01, чтобы передать самому себе BTC по такой стоимости. Спустя несколько лет Mt.Gox взломают снова.

Цена биткоина в 2012

Стоимость BTC в 2012 году достигла $13,44. В этом же году случился первый халвинг криптовалюты — снижение скорости генерирования новых единиц BTC, в результате которого эмиссия биткоина (выпуск новых монет) и награда майнеров за добычу блока уменьшились в два раза. Вознаграждение майнеров сократилось с 50 BTC до 25 BTC. С тех пор халвинг биткоина происходит раз в четыре года, его цель — контроль над выпуском монеты. Всего может быть выпущено 21 млн BTC.

Цена биткоина в 2013 году

Весной 2013 года цена биткоина впервые поднимается до $100, а концу ноября превышает $1 000 и достигает первого значимого максимума, который составил $1 151. В следующий раз стоимость BTC вырастет до этой отметки только в январе 2017 года.

Сколько стоил биткоин в 2014

В начале 2014 года произошел повторный взлом криптобиржи Mt.Gox. В результате взлома хакерам удалось похитить с площадки 744 тыс. биткоинов. На момент взлома Mt.Gox была крупнейшей криптовалютной биржей в мире, на ее долю приходилось 70% всех операций с цифровыми валютами. Причиной такой значимой атаки считают недобросовестное отношение площадки к безопасности трейдеров — клиенты биржи часто пользовались непроверенным ПО. Атака на Mt.Gox сыграла большую роль в дальнейшей судьбе BTC — началась первая «криптозима», когда цена биткоина долгое время находилась в состоянии падения.

Сколько стоил биткоин в 2015

За 2015 год стоимость BTC на пике составляла всего около $430. В течение года она в среднем оставалась на таком же уровне.

Цена биткоина в 2016

В 2016 году цена биткоина начинает расти, но все еще не может достигнуть отметки в $1 000. В этом же году происходит следующий халвинг первой криптовалюты.

В информационном пространстве появляется Крейг Райт — человек, который называет себя создателем биткоина. Криптосообщество отнеслось к заявлениям Райта скептически.

В 2019 году суд обязал Райта выплатить 410 тыс. биткоинов семье его умершего бизнес-партнера Дэйва Клеймана, которого также считают вероятным создателем BTC. Райта обвинили в присвоении биткоинов Клеймана.

В 2021 году Крейг Райт потребовал от разработчиков Bitcoin Core восстановить доступ к двум якобы его кошелькам, на которых хранилась первая криптовалюта. Ключи от этих кошельков были ранее похищены мошенниками, один из кошельков связан со взломом Mt.Gox.

Сколько стоил биткоин в 2017

2017 год — это, пожалуй, один из самых важных периодов для BTC. Изменение цены биткоина от начала года и к его концу — колоссальное.

В начале 2017 года монета стоила около $960, а уже в сентябре она торговалась по $5 000. 17 декабря 2017 года биткоин впервые взлетел до исторического максимума в $19 483, после чего быстро обвалился. Этот скачок называют спекулятивным — криптовалюты тогда в основном покупали азиатские инвесторы с целью спекуляций.

Также 2017 год ознаменовался сразу несколькими хардфорками биткоина — появились новые монеты Bitcoin Cash (BCH) и Bitcoin Gold (BTG).

Курс биткоина в 2018 году

В 2018 году снова приходит «криптозима» — уже в январе цена BTC снизилась до $9 800, а концу года рухнула до $3 800. В сравнении с предыдущим годом курс биткоина обвалился практически на 80%.

Google, Twitter и Meta (бывший Facebook) запретили рекламу криптовалют на своих платформах. Позже Meta вернула возможность рекламировать цифровые активы на площадке, но сперва объявление должно пройти проверку модератора.

Сколько стоил биткоин в 2019

В 2019 году цене биткоина не удалось вернуться к прежним максимумам. Стоимость первой криптовалюты в июне выросла до $13 785.

В сентябре 2019 года стартовал институциональный биткоин-сервис Bakkt, который не получил ожидаемой популярности среди инвесторов. На этом фоне цена BTC за несколько месяцев снизилась с примерно $10 000 до $6 600.

Сколько стоил биткоин в 2020

Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, криптовалюты в 2020 году пошли в рост. В марте цена BTC упала с $10 200 до $3 800, но после начала восстанавливаться и к концу года поднялась до $19 тыс.

Одной из причин скачка стало увеличение денежной массы доллара США и его девальвация на фоне сокращения коммерческой деятельности из-за коронавируса.

Институциональные инвесторы забеспокоились и стали вкладывать активы в биткоин и другие криптовалюты на фоне опасений о возможной девальвации мировых валют.

В этом же году случился очередной халвинг BTC, а международная платежная система PayPal предоставила клиентам возможность совершать транзакции в криптовалютах.

Курс биткоина в 2021 году

2021 год выдался самым успешным для биткоина на данный момент. 21 февраля 2021 года объем рыночной капитализации BTC впервые в истории превысил $1 трлн.

В течение года цена первой криптовалюты била новые рекорды множество раз. Взлеты перемежались падениями, а падения — новыми взлетами. В январе курс поднялся выше $40 тыс., в феврале — выше $57 тыс. В апреле BTC стоил больше $63 тыс. После цена стала падать и какое-то время не могла вернуться к прежним высоким показателям. В сентябре 2021 года она вновь пошла в рост, а в ноябре пробила отметку в $69 тыс., что стало новым историческим максимумом стоимости BTC и остается им до настоящего времени.

На курс биткоина влияет множество различных событий — по большей части решения крупных мировых компаний, банков и правительств.

Например, в 2021 году власти Китая объявили любые транзакции с криптовалютами вне закона. Добыча цифровых активов в стране также была запрещена, что вынудило майнеров бежать за границу. Результатом стало падение хешрейта и, как следствие, цены BTC.

В Сальвадоре же биткоин наоборот был легализован. В 2021 году страна первой в мире признала BTC законным платежным средством, что сказалось на его курсе.

Цена биткоина в 2022 году

2022 год сложился не слишком позитивно для BTC. Цена первой криптовалюты обваливалась множество раз.

В начале года она снизилась до $42 тыс. после новостей о протестах в Казахстане, где добывается большая часть BTC в мире (за исключением США).

На фоне ожидания ужесточения денежно-монетарной политики Федеральной резервной системой США (ФРС) курс биткоина продолжал стремительно падать. В моменте он опускался до $34,5 тыс.

24 января курс биткоина упал ниже $33,4 тыс. Это произошло в первый раз с лета 2021 года. После этого цена BTC понемногу стабилизировалась, но спустя месяц снова рухнула до $34,9 тыс. на фоне начала конфликта между Россией и Украиной.

Стоимость биткоина начала опускаться все ниже после произошедшего в мае краха проекта Terra, который спровоцировал волну недоверия к криптоиндустрии среди инвесторов.

В конце мая биткоин торговался примерно по $28,84 тыс., а уже ко второй половине июня впервые за год опустился до отметки в $19 тыс. 22 сентября BTC обвалился до $18,53 тыс., а 11 октября — до $15,88 тыс.

Недоверие к криптоиндустрии усилилось после того, как в начале ноября одна из крупнейших в мире криптобирж — FTX — подала скандально известное заявление о банкротстве в суд США.

Первая криптовалюта закончила год на отметке около $16,6 тыс.

Сколько стоил биткоин в 2023

2023 год ознаменовался продолжением восстановления стоимости биткоина. Весной криптовалюта торговалась преимущественно в диапазоне $25–30 тыс., постепенно укрепляя позиции после глубокой просадки предыдущего года.

В октябре курс биткоина резко вырос и достиг отметки $35,2 тыс., что стало наивысшим уровнем с мая 2022 года. 23 октября BTC подскочил на 10% за день, показав лучшую торговую сессию почти за год. В целом, за 2023 год цена биткоина удвоилась, восстановившись после падения до $16 тыс. в 2022 году.

Основной причиной роста стал сигнал со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая не стала препятствовать преобразованию криптовалютного траста Grayscale в полноценный биржевой фонд (ETF). Это породило волну оптимизма на рынке: вторая половина года прошла в ожидании запуска новых ETF на биткоин. Однако окончательное одобрение было отложено на начало следующего года.

Сколько стоил биткоин в 2024

Год начался с важного события — 11 января SEC одобрила запуск 11 ETF-фондов на биткоин. На этом фоне курс BTC достиг $49 тыс., а в марте поднялся до рекордных $73 тыс. Однако к концу апреля криптовалюта скорректировалась до $60 тыс.

В мае цена ненадолго вернулась к $65 тыс., но затем снова снизилась из-за сомнений в реальном спросе на рынке стейблкоинов и отсрочки решения SEC по ETF на эфир. Отток из биткоин-ETF за неделю составил $423 млн.

Летом BTC стабилизировался: в июне вырос до $50 тыс., в июле — до $60 тыс., а в августе торговался в диапазоне $60–65 тыс. Осенью курс возобновил рост: в сентябре достиг $70 тыс., а в октябре установил новый максимум — $75 тыс.

После оглашения результатов президентских выборов в США, на которых одержал победу Дональд Трамп, рынок биткоина отреагировал бурным ростом. Уже 9 ноября курс приблизился к $80 000, а 10 числа впервые в истории перешагнул этот важный рубеж. 11 ноября день ознаменовался взрывным движением вверх — цена биткоина увеличилась более чем на $8300 всего за сутки, что стало рекордом по дневному приросту в абсолютных значениях. На следующий день, 12 ноября, был зафиксирован новый максимум — $89 500, ставший ярким подтверждением продолжающегося роста интереса к криптовалютам.

Сколько стоил BTC в 2025 году

Год начался с коррекции после бурного роста: в январе биткоин снизился до $76 тыс. Весной цена постепенно восстанавливалась, и к середине мая BTC достиг нового исторического максимума на тот момент — около $104 тыс. Летом рост продолжился: в июле котировки поднимались до $119 000–123 000, а в августе курс стабилизировался в районе $113 700.

Осенью ралли возобновилось — 6 октября 2025 года биткоин обновил исторический максимум, поднявшись выше $126 000. Однако удержать эти уровни не удалось: к концу ноября курс опустился ниже $100 000, а в декабре несколько раз колебался в диапазоне $88 000–$95 000 на фоне ожиданий по ставкам ФРС и общей неопределенности на рынке. Год биткоин завершил заметно ниже октябрьского пика.

Цена биткоина сейчас (2026 год)

Начало 2026 года было для биткоина непростым. В январе курс продолжил снижение и к концу месяца опустился ниже $85 000. В начале февраля падение усилилось: 5–6 февраля произошёл резкий обвал на фоне обострения торгового противостояния США и Китая и масштабных ликвидаций на рынке — котировки кратковременно опускались ниже $60 000, что стало минимумом с 2024 года.

Во второй половине февраля и в течение марта–июня рынок оставался под давлением: биткоин преимущественно торговался в диапазоне $57 000–$68 000, а к концу зимы находился примерно на 48–50% ниже октябрьского максимума 2025 года. В июле 2026 года цена обновила локальный минимум — около $57 750 (1 июля), после чего последовал отскок: к третьей декаде июля курс вернулся в диапазон $64 000–$66 800.

По состоянию на 6 августа 2026 года биткоин торгуется в районе $64–66 тыс. Актуальный курс и ATH всегда можно посмотреть на графике BTC/USD на Capital.com.

