Курс биткоина за все время: как менялась цена BTC с 2009 годаПроследим хронологию взлетов и падений BTC со времени его появления и по сегодняшний день
Первая криптовалюта в мире — биткоин — появилась в 2009 году. Именно тогда таинственный разработчик (или группа разработчиков) под псевдонимом Сатоси Накамото завершил создание протокола платежной системы в виде одноранговой сети, которой и был биткоин. 3 января 2009 года был добыт первый блок из 50 монет BTC. 12 января состоялась первая биткоин-транзакция — в этот день Сатоси Накамото перевел 10 BTC Хэлу Финни, которого некоторые считают создателем монеты.
Цена BTC с тех пор переживает взлеты и падения, крупные инвестиционные компании обращают на первую криптовалюту все больше внимания, а государства спорят о легализации цифровых активов или, наоборот, запрещают их.
График курса биткоина (BTC/USD) в реальном времени — актуальная цена и динамика на Capital.com:
История цены биткоина
Начальная цена биткоина на момент появления первого блока криптовалюты фактически равнялась $0. Тогда еще не было криптобирж и P2P, купить или продать BTC было попросту негде.
Далее мы попробуем отследить, как менялась динамика курса биткоина за все время его существования.
Цена биткоина по годам
Сколько стоил биткоин в 2009
В 2009 году биткоин, как мы уже упомянули, не стоил ничего, а торговать им было нельзя.
Сколько стоил bitcoin в 2010 году
Торговля биткоином стала возможна 17 марта 2010 года, когда открылась криптобиржа BitcoinMarket.com.
А уже в мае того же года произошла первая в истории покупка товаров за биткоин — американец Ласло Ханеч заказал те самые легендарные две пиццы за 10 000 BTC. Первая криптовалюта тогда стоила $0,0025 за монету, пицца обошлась Ханечу в 25$. В настоящее время 10 000 BTC стоят около $1,213 млрд (на август 2025 года).
Цена биткоина в течение всего 2010 года колебалась ниже отметки в $1.
Стоимость биткоина в 2011 году
2011 год — это прорыв для первой криптовалюты, с него начинается история роста биткоина. Цена BTC наконец преодолевает рубеж в $1, а сама монета становится общеизвестной. В апреле 2011 года о биткоине пишет журнал TIME. Благодаря огласке в прессе в начале июня BTC резко вырос в цене до $32, но после достаточно быстро упал до $10.
В июне 2011 года была взломана криптобиржа Mt.Gox, мошенник умышленно снизил на ней цену биткоина с $17 до $0,01, чтобы передать самому себе BTC по такой стоимости. Спустя несколько лет Mt.Gox взломают снова.
Цена биткоина в 2012
Стоимость BTC в 2012 году достигла $13,44. В этом же году случился первый халвинг криптовалюты — снижение скорости генерирования новых единиц BTC, в результате которого эмиссия биткоина (выпуск новых монет) и награда майнеров за добычу блока уменьшились в два раза. Вознаграждение майнеров сократилось с 50 BTC до 25 BTC. С тех пор халвинг биткоина происходит раз в четыре года, его цель — контроль над выпуском монеты. Всего может быть выпущено 21 млн BTC.
Цена биткоина в 2013 году
Весной 2013 года цена биткоина впервые поднимается до $100, а концу ноября превышает $1 000 и достигает первого значимого максимума, который составил $1 151. В следующий раз стоимость BTC вырастет до этой отметки только в январе 2017 года.
Сколько стоил биткоин в 2014
В начале 2014 года произошел повторный взлом криптобиржи Mt.Gox. В результате взлома хакерам удалось похитить с площадки 744 тыс. биткоинов. На момент взлома Mt.Gox была крупнейшей криптовалютной биржей в мире, на ее долю приходилось 70% всех операций с цифровыми валютами. Причиной такой значимой атаки считают недобросовестное отношение площадки к безопасности трейдеров — клиенты биржи часто пользовались непроверенным ПО. Атака на Mt.Gox сыграла большую роль в дальнейшей судьбе BTC — началась первая «криптозима», когда цена биткоина долгое время находилась в состоянии падения.
Сколько стоил биткоин в 2015
За 2015 год стоимость BTC на пике составляла всего около $430. В течение года она в среднем оставалась на таком же уровне.
Цена биткоина в 2016
В 2016 году цена биткоина начинает расти, но все еще не может достигнуть отметки в $1 000. В этом же году происходит следующий халвинг первой криптовалюты.
В информационном пространстве появляется Крейг Райт — человек, который называет себя создателем биткоина. Криптосообщество отнеслось к заявлениям Райта скептически.
В 2019 году суд обязал Райта выплатить 410 тыс. биткоинов семье его умершего бизнес-партнера Дэйва Клеймана, которого также считают вероятным создателем BTC. Райта обвинили в присвоении биткоинов Клеймана.
В 2021 году Крейг Райт потребовал от разработчиков Bitcoin Core восстановить доступ к двум якобы его кошелькам, на которых хранилась первая криптовалюта. Ключи от этих кошельков были ранее похищены мошенниками, один из кошельков связан со взломом Mt.Gox.
Сколько стоил биткоин в 2017
2017 год — это, пожалуй, один из самых важных периодов для BTC. Изменение цены биткоина от начала года и к его концу — колоссальное.
В начале 2017 года монета стоила около $960, а уже в сентябре она торговалась по $5 000. 17 декабря 2017 года биткоин впервые взлетел до исторического максимума в $19 483, после чего быстро обвалился. Этот скачок называют спекулятивным — криптовалюты тогда в основном покупали азиатские инвесторы с целью спекуляций.
Также 2017 год ознаменовался сразу несколькими хардфорками биткоина — появились новые монеты Bitcoin Cash (BCH) и Bitcoin Gold (BTG).
Курс биткоина в 2018 году
В 2018 году снова приходит «криптозима» — уже в январе цена BTC снизилась до $9 800, а концу года рухнула до $3 800. В сравнении с предыдущим годом курс биткоина обвалился практически на 80%.
Google, Twitter и Meta (бывший Facebook) запретили рекламу криптовалют на своих платформах. Позже Meta вернула возможность рекламировать цифровые активы на площадке, но сперва объявление должно пройти проверку модератора.
Сколько стоил биткоин в 2019
В 2019 году цене биткоина не удалось вернуться к прежним максимумам. Стоимость первой криптовалюты в июне выросла до $13 785.
В сентябре 2019 года стартовал институциональный биткоин-сервис Bakkt, который не получил ожидаемой популярности среди инвесторов. На этом фоне цена BTC за несколько месяцев снизилась с примерно $10 000 до $6 600.
Сколько стоил биткоин в 2020
Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, криптовалюты в 2020 году пошли в рост. В марте цена BTC упала с $10 200 до $3 800, но после начала восстанавливаться и к концу года поднялась до $19 тыс.
Одной из причин скачка стало увеличение денежной массы доллара США и его девальвация на фоне сокращения коммерческой деятельности из-за коронавируса.
Институциональные инвесторы забеспокоились и стали вкладывать активы в биткоин и другие криптовалюты на фоне опасений о возможной девальвации мировых валют.
В этом же году случился очередной халвинг BTC, а международная платежная система PayPal предоставила клиентам возможность совершать транзакции в криптовалютах.
Курс биткоина в 2021 году
2021 год выдался самым успешным для биткоина на данный момент. 21 февраля 2021 года объем рыночной капитализации BTC впервые в истории превысил $1 трлн.
В течение года цена первой криптовалюты била новые рекорды множество раз. Взлеты перемежались падениями, а падения — новыми взлетами. В январе курс поднялся выше $40 тыс., в феврале — выше $57 тыс. В апреле BTC стоил больше $63 тыс. После цена стала падать и какое-то время не могла вернуться к прежним высоким показателям. В сентябре 2021 года она вновь пошла в рост, а в ноябре пробила отметку в $69 тыс., что стало новым историческим максимумом стоимости BTC и остается им до настоящего времени.
На курс биткоина влияет множество различных событий — по большей части решения крупных мировых компаний, банков и правительств.
Например, в 2021 году власти Китая объявили любые транзакции с криптовалютами вне закона. Добыча цифровых активов в стране также была запрещена, что вынудило майнеров бежать за границу. Результатом стало падение хешрейта и, как следствие, цены BTC.
В Сальвадоре же биткоин наоборот был легализован. В 2021 году страна первой в мире признала BTC законным платежным средством, что сказалось на его курсе.
Цена биткоина в 2022 году
2022 год сложился не слишком позитивно для BTC. Цена первой криптовалюты обваливалась множество раз.
В начале года она снизилась до $42 тыс. после новостей о протестах в Казахстане, где добывается большая часть BTC в мире (за исключением США).
На фоне ожидания ужесточения денежно-монетарной политики Федеральной резервной системой США (ФРС) курс биткоина продолжал стремительно падать. В моменте он опускался до $34,5 тыс.
24 января курс биткоина упал ниже $33,4 тыс. Это произошло в первый раз с лета 2021 года. После этого цена BTC понемногу стабилизировалась, но спустя месяц снова рухнула до $34,9 тыс. на фоне начала конфликта между Россией и Украиной.
Стоимость биткоина начала опускаться все ниже после произошедшего в мае краха проекта Terra, который спровоцировал волну недоверия к криптоиндустрии среди инвесторов.
В конце мая биткоин торговался примерно по $28,84 тыс., а уже ко второй половине июня впервые за год опустился до отметки в $19 тыс. 22 сентября BTC обвалился до $18,53 тыс., а 11 октября — до $15,88 тыс.
Недоверие к криптоиндустрии усилилось после того, как в начале ноября одна из крупнейших в мире криптобирж — FTX — подала скандально известное заявление о банкротстве в суд США.
Первая криптовалюта закончила год на отметке около $16,6 тыс.
Сколько стоил биткоин в 2023
2023 год ознаменовался продолжением восстановления стоимости биткоина. Весной криптовалюта торговалась преимущественно в диапазоне $25–30 тыс., постепенно укрепляя позиции после глубокой просадки предыдущего года.
В октябре курс биткоина резко вырос и достиг отметки $35,2 тыс., что стало наивысшим уровнем с мая 2022 года. 23 октября BTC подскочил на 10% за день, показав лучшую торговую сессию почти за год. В целом, за 2023 год цена биткоина удвоилась, восстановившись после падения до $16 тыс. в 2022 году.
Основной причиной роста стал сигнал со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая не стала препятствовать преобразованию криптовалютного траста Grayscale в полноценный биржевой фонд (ETF). Это породило волну оптимизма на рынке: вторая половина года прошла в ожидании запуска новых ETF на биткоин. Однако окончательное одобрение было отложено на начало следующего года.
Сколько стоил биткоин в 2024
Год начался с важного события — 11 января SEC одобрила запуск 11 ETF-фондов на биткоин. На этом фоне курс BTC достиг $49 тыс., а в марте поднялся до рекордных $73 тыс. Однако к концу апреля криптовалюта скорректировалась до $60 тыс.
В мае цена ненадолго вернулась к $65 тыс., но затем снова снизилась из-за сомнений в реальном спросе на рынке стейблкоинов и отсрочки решения SEC по ETF на эфир. Отток из биткоин-ETF за неделю составил $423 млн.
Летом BTC стабилизировался: в июне вырос до $50 тыс., в июле — до $60 тыс., а в августе торговался в диапазоне $60–65 тыс. Осенью курс возобновил рост: в сентябре достиг $70 тыс., а в октябре установил новый максимум — $75 тыс.
После оглашения результатов президентских выборов в США, на которых одержал победу Дональд Трамп, рынок биткоина отреагировал бурным ростом. Уже 9 ноября курс приблизился к $80 000, а 10 числа впервые в истории перешагнул этот важный рубеж. 11 ноября день ознаменовался взрывным движением вверх — цена биткоина увеличилась более чем на $8300 всего за сутки, что стало рекордом по дневному приросту в абсолютных значениях. На следующий день, 12 ноября, был зафиксирован новый максимум — $89 500, ставший ярким подтверждением продолжающегося роста интереса к криптовалютам.
Сколько стоил BTC в 2025 году
Год начался с коррекции после бурного роста: в январе биткоин снизился до $76 тыс. Весной цена постепенно восстанавливалась, и к середине мая BTC достиг нового исторического максимума на тот момент — около $104 тыс. Летом рост продолжился: в июле котировки поднимались до $119 000–123 000, а в августе курс стабилизировался в районе $113 700.
Осенью ралли возобновилось — 6 октября 2025 года биткоин обновил исторический максимум, поднявшись выше $126 000. Однако удержать эти уровни не удалось: к концу ноября курс опустился ниже $100 000, а в декабре несколько раз колебался в диапазоне $88 000–$95 000 на фоне ожиданий по ставкам ФРС и общей неопределенности на рынке. Год биткоин завершил заметно ниже октябрьского пика.
Цена биткоина сейчас (2026 год)
Начало 2026 года было для биткоина непростым. В январе курс продолжил снижение и к концу месяца опустился ниже $85 000. В начале февраля падение усилилось: 5–6 февраля произошёл резкий обвал на фоне обострения торгового противостояния США и Китая и масштабных ликвидаций на рынке — котировки кратковременно опускались ниже $60 000, что стало минимумом с 2024 года.
Во второй половине февраля и в течение марта–июня рынок оставался под давлением: биткоин преимущественно торговался в диапазоне $57 000–$68 000, а к концу зимы находился примерно на 48–50% ниже октябрьского максимума 2025 года. В июле 2026 года цена обновила локальный минимум — около $57 750 (1 июля), после чего последовал отскок: к третьей декаде июля курс вернулся в диапазон $64 000–$66 800.
По состоянию на 6 августа 2026 года биткоин торгуется в районе $64–66 тыс. Актуальный курс и ATH всегда можно посмотреть на графике BTC/USD на Capital.com.
История курса Биткойна (в сравнении с долларами США) за все время
|
Год
|
Мин. цена (USD)
|
Макс. цена (USD)
|
События
|
2009
|
$0.00
|
$0.00
|
Запуск биткоина, первый блок 3 января
|
2010
|
$0.003
|
~$0.39
|
Первая биржа, покупка пиццы за 10 000 BTC
|
2011
|
~$0.30
|
~$32
|
Первая волатильность, взлом Mt.Gox
|
2012
|
~$4
|
~$13.50
|
Первый халвинг, рост интереса
|
2013
|
~$13
|
~$1 151
|
Первый «буллран», всплеск до $1 000+
|
2014
|
~$310
|
~$990
|
Падение после краха Mt.Gox
|
2015
|
~$170
|
~$504
|
Начало восстановления, консолидация рынка
|
2016
|
~$370
|
~$978
|
Второй халвинг, рост популярности BTC
|
2017
|
~$963
|
~$19 783
|
ICO-бум, рекорд на фоне массового интереса
|
2018
|
~$3 200
|
~$17 500
|
Обвал на 80%, начало криптозимы
|
2019
|
~$3 400
|
~$13 880
|
Временный рост, запуск Bakkt
|
2020
|
~$3 800
|
~$28 900
|
COVID-19, третий халвинг, рост институционалов
|
2021
|
~$29 000
|
$69 000
|
Рекорд, Tesla, Сальвадор, ETF в Канаде
|
2022
|
~$15 500
|
~$48 000
|
Крах Terra, падение FTX, крипторецессия
|
2023
|
~$16 600
|
~$42 000
|
Восстановление, одобрение Grayscale в SEC
|
2024
|
~$49 000
|
~$89 500
|
Одобрение 11 BTC-ETF в США, приток капитала
|
2025
|
~$76 000
|
~$126 079
|
Новый исторический максимум 6 октября, затем коррекция к концу года
|2026
|~$57 750
|~$97 000
|Обвал в феврале ниже $60 000, локальный минимум 1 июля, отскок к концу июля. Данные предварительные, за неполный год — на 13.08.2026
Дисклеймер: Данные по максимумам и минимумам ориентировочны и могут варьироваться в зависимости от конкретной биржи. Исторические показатели не гарантируют будущей доходности. Криптовалюты остаются рисковыми активами, которые подвержены резким колебаниям.
Прошлые показатели не являются надежным показателем будущих результатов.
Как анализировать историю стоимости BTC?
Изучение исторических данных о цене биткоина само по себе не дает готового ответа о будущей динамике, но помогает лучше понимать контекст рынка. Вот несколько подходов, которые используют для анализа истории BTC:
- Погодовая динамика и ключевые события. Сопоставление резких движений цены (см. таблицу выше) с фундаментальными событиями (халвингами, взломами бирж, регуляторными решениями и пр.) помогает увидеть, какие факторы исторически оказывали наибольшее влияние.
- Циклы вокруг халвингов. Многие аналитики рассматривают динамику BTC в привязке к дате очередного халвинга, сравнивая поведение цены в аналогичные периоды предыдущих циклов.
- Технический анализ. Изучение графика цены с помощью индикаторов и паттернов — отдельное направление, с основами которого можно ознакомиться в руководстве по техническому анализу.
- Сравнение с другими активами. Соотнесение динамики BTC с движением традиционных рынков (акции, золото, индекс доллара) помогает оценить, ведёт ли себя биткоин как самостоятельный класс активов или коррелирует с более широким рынком.
Важно помнить: историческая динамика цены и прошлые рыночные паттерны не являются надежным индикатором будущих результатов. Любые торговые операции с деривативами и криптовалютами сопряжены с высоким уровнем риска.
Если помимо анализа истории цены вам интересна практическая сторона, например, как устроена торговля биткоином или как в принципе можно заработать на биткоине — эти темы подробно разобраны в соответствующих материалах.
Что влияет на цену биткоина
Курс биткоина формируется на открытом рынке и зависит от баланса спроса и предложения. Среди факторов, которые исторически влияли на цену BTC:
- Ограниченная эмиссия. Всего может быть выпущено 21 млн BTC, что создает эффект дефицита по мере роста спроса.
- Халвинги. Раз в четыре года вознаграждение майнеров за блок сокращается вдвое, что снижает темп появления новых монет на рынке. Подробнее в материале о халвинге биткоина.
- Решения регуляторов. Одобрение или запрет торговли криптовалютами в отдельных странах, запуск биржевых фондов (ETF) исторически заметно влияли на курс.
- Действия крупных инвесторов и компаний. Публичные заявления и сделки институциональных игроков (например, покупка BTC корпорациями) неоднократно двигали рынок.
- Макроэкономическая ситуация. Политика центробанков, инфляция и состояние традиционных финансовых рынков влияют на интерес к криптовалютам как классу активов.
- Технологические и инфраструктурные события. Взломы бирж, хардфорки и развитие сети также отражались на курсе BTC в отдельные периоды.
Эти факторы не позволяют точно спрогнозировать дальнейшую динамику курса — рынок криптовалют остаётся высоковолатильным, и прошлые результаты не гарантируют будущих.
Краткие выводы: как менялась цена биткоина (BTC)
- Запуск и первые торги (2009–2010): Биткоин появился в 2009 году, а первая рыночная стоимость была зафиксирована в 2010 году (менее $0.01 за монету).
- Влияние халвингов: Алгоритмическое сокращение добычи монет (в 2012, 2016, 2020 и 2024 годах) исторически выступало катализатором долгосрочных циклов роста из-за искусственного ограничения предложения.
- Макроэкономика и институционалы: На курс BTC напрямую влияют процентные ставки центробанков (ФРС США), уровень глобальной инфляции и приход на рынок крупных фондов (запуск фьючерсов и спотовых ETF).
- Волатильность: Биткоин остается высокорисковым активом. Исторический график показывает, что периоды бурного роста часто сменялись глубокими коррекциями (просадками).
FAQ
Какова ATH BTC сегодня?
Актуальный исторический максимум биткоина (ATH) можно посмотреть на графике BTC/USD на Capital.com. Данные обновляются в реальном времени.
Сколько стоил биткоин в самом начале?
В самом начале биткоин не имел рыночной цены. Первая зафиксированная стоимость появилась в 2010 году и составляла примерно $0,003 за 1 BTC на старейших криптобиржах.
Что влияет на цену биткоина?
Цена биткоина зависит от множества факторов: макроэкономики, решений регуляторов, запусков ETF, халвингов и действий крупных инвесторов. Подробнее читайте в руководстве по торговле криптовалютами.
Может ли BTC снова упасть?
Да, рынок криптовалют по-прежнему волатильный. Прошлые падения BTC были связаны с взломами, регуляторными запретами, крахами проектов, а также с нестабильностью в мире.
Будет ли расти биткоин?
Будущее биткоина невозможно предсказать с точностью. Его цена зависит от множества факторов. Несмотря на исторические примеры роста, прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Перед покупкой или инвестированием важно оценить риски, изучить рынок и определить свою толерантность к волатильности.
Сколько стоил 1 биткойн в 2012 году?
В 2012 году биткойн стоил около $4-5 в начале года и вырос примерно до $13–$14 к его концу. Это был один из первых этапов, когда BTC начал постепенно привлекать внимание широкой аудитории и инвесторов.
Когда биткоин был самым дешевым?
Самая низкая зарегистрированная цена биткоина наблюдалась в октябре 2009 года, когда один BTC можно было купить менее чем за $0,01.
Каков 52-недельный диапазон для Биткоин (BTC)?
52-недельный диапазон — это минимальная и максимальная цена BTC за последние 52 недели торгов, которая постоянно меняется по мере поступления новых данных. Актуальный 52-недельный диапазон биткоина можно посмотреть на странице BTC/USD.
Сколько стоил биткоин 3, 5 и 10 лет назад?
По ориентировочным данным: 3 года назад (2023) — от $16 600 до $42 000; 5 лет назад (2021) — от $29 000 до $69 000; 10 лет назад (2016) — от $370 до $978. Подробная динамика по годам находится в таблице выше.
Каков суточный ценовой диапазон Биткоин?
Суточный диапазон — это разница между минимальной и максимальной ценой BTC в течение текущих торговых суток; он обновляется в режиме реального времени. Актуальные внутридневные минимум и максимум доступны на странице BTC/USD.