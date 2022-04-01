Как купить биткоин: пошаговая инструкцияКак можно купить биткоин: криптобиржа, P2P или биткоин-банкомат? Где лучше хранить первую криптовалюту
Криптовалюта постепенно становится частью нашей повседневной жизни. Купить ее уже не представляется чем-то сложным. Тем не менее волатильность цен на цифровые активы никто не отменял, и такие вложения по-прежнему остаются крайне рискованными.
Если вы решили купить BTC и раздумываете над тем, как это сделать, то эта статья для вас. Мы подготовили небольшую инструкцию, которая поможет при покупке первой криптовалюты.
Что такое Биткоин и что нужно знать перед покупкой?
Биткоин (BTC) — это первая децентрализованная цифровая валюта, работающая на базе технологии блокчейн. В отличие от традиционных фиатных денег, эмиссия биткоина не контролируется центральными банками или государствами, а алгоритмически ограничена 21 миллионом монет.
Многие участники рынка рассматривают первую криптовалюту как инструмент для диверсификации портфеля или самостоятельную цифровую единицу расчета. С практической точки зрения важно помнить, что курс BTC формируется исключительно балансом спроса и предложения на рынке, что делает его активом с высокой волатильностью.
Можно ли купить часть биткоина?
Один из самых частых вопросов среди новичков — нужно ли покупать целую монету Bitcoin сразу. Ответ: нет, покупать 1 целый BTC необязательно.
Архитектура сети устроена так, что один биткоин делится на 100 000 000 более мелких единиц, которые называют сатоши (Satoshi). Благодаря этому вы можете приобрести криптовалюту на любую удобную сумму в фиатных деньгах — например, купить часть монеты на 10, 50 или 100 долларов (в зависимости от минимальных лимитов, установленных конкретной торговой площадкой или обменным сервисом).
Как безопасно купить биткоин
Процесс покупки цифровых активов сегодня максимально упрощен. На большинстве регулируемых платформ алгоритм действий состоит из трех базовых шагов:
- Шаг 1Выбор платформы и регистрация. Определитесь с подходящим сервисом (криптобиржа, брокерская платформа или обменник) и создайте учетную запись.
- Шаг 2Проверка личности (KYC). Для соблюдения международных финансовых стандартов безопасности надежные площадки попросят подтвердить личность с помощью документа (паспорта или ID-карты).
- Шаг 3Пополнение счета и покупка. Выберите удобный платежный метод (банковская карта, банковский перевод SEPA/SWIFT или электронный кошелек), внесите фиатные средства и исполните заявку на покупку нужного объема BTC или его части.
Способы купить биткоины
Для начала вам нужно выбрать, где и как приобрести биткоин.
Есть несколько способов:
-
купить его на криптовалютной бирже/ приобрести не сам биткоин, а CFD на него для спекуляции на изменении цены без необходимости владеть самим активом;
-
приобрести BTC с помощью P2P-сервисов и криптообменников;
-
использовать биткоин-банкомат.
Купить биткоин на бирже
Приобрести BTC на криптобирже — это один из наиболее безопасных вариантов. Отнеситесь к выбору криптовалютной биржи внимательно. У нее должна быть лицензия на работу, там должны проверять клиентов и проводить надлежащий аудит. Мы рекомендуем обратить внимание на авторитетные мировые площадки с проверенной репутацией.
Узнайте, доступна ли торговля на выбранной бирже в вашей стране и с вашим гражданством. Посмотрите, какие площадка берет комиссии и сравните их с комиссиями других криптобирж. Если комиссии кажутся слишком маленькими, то есть вероятность, что вы имеете дело с мошенниками.
Как зарегистрироваться на бирже
Когда вы выберете биржу, необходимо будет зарегистрироваться на ней. Регистрация включает процедуру проверки личности (KYC), во время прохождения которой у вас запросят личные данные (паспорт/вид на жительство/ID-карта).
После того как ваш аккаунт будет верифицирован, вы сможете использовать все возможности биржи, в том числе и возможность покупки криптовалют. Цифровые активы можно будет приобрести с помощью банковской или дебетовой карты. Необязательно покупать биткоин полностью, вы можете приобрести только часть монеты.
Интерфейс криптобирж, как правило, прост, и покупка биткоина не займет много времени. Главное — проанализировать рынок и принять взвешенное решение о том, стоит ли приобретать BTC в конкретный момент.
Как пополнить счет на бирже
После прохождения верификации вы сможете пополнить баланс на бирже несколькими способами:
-
Банковской картой;
-
Переводом через P2P-платформу внутри биржи;
-
Пополнением с внешнего кошелька криптовалютой (например, USDT, ETH, BTC).
Обратите внимание, что каждый способ имеет свои особенности: покупка с карты может сопровождаться комиссией 1–3%, в то время как P2P-сделки часто позволяют обойтись вовсе без комиссии.
Как вывести BTC на кошелёк
В целом, централизованная биржа позволяет купить биткоины без особых сложностей.
Купленный биткоин можно:
-
оставить на бирже (если вы планируете торговать);
-
вывести на банковский счет, карту;
-
вывести на холодный кошелек;
-
перевести в мобильный или браузерный кошелёк.
Торговля BTC через CFD
Вы также можете торговать BTC c помощью CFD (контракты на разницу цен) — производного финансового инструмента, который представляет собой контракт между инвестором и брокером. CFD не дает право на владение самим активом, вы зарабатываете на разнице в его стоимости на момент заключения и расторжения контракта. Стоимость CFD соответствует реальной стоимости актива. Такой способ торговли поможет использовать изменение цены биткоина для получения прибыли, при этом вам не нужно будет выводить BTC на кошелек. Купить CFD можно на финасовой платформе Capital.com.
График: BTC/USD
Приобрести BTC через P2P и криптообменники
Купить биткоин выгодно и без комиссии можно через P2P-сервисы. Они представляют собой что-то наподобие маркетплейсов, где продавцы и покупатели выкладывают объявления с целью покупки либо продажи криптовалют. Биткоины здесь можно найти по хорошему курсу, но в ограниченном количестве, в зависимости от того, сколько монет имеется в наличии у продавца. Одна из таких известных международных P2P-площадок — сервис LocalBitcoins.
Купить BTC также можно с помощью криптообменников. По сути, процесс напоминает обыкновенный обмен валют, только он происходит онлайн, и речь идет о криптовалютах. Вы либо переводите средства на площадку и получаете за них биткоины (или другие монеты), либо отправляете криптовалюту и получаете за нее фиатные деньги. Стоит отметить, что курс BTC в обменниках может быть сильно завышен, а прозрачность их работы часто вызывает вопросы.
Как работает P2P: escrow и рейтинги продавцов
Большинство современных P2P-сервисов используют систему escrow, которая защищает обе стороны сделки: криптовалюта временно замораживается на платформе и переводится покупателю только после подтверждения оплаты. Это помогает избежать обмана и повышает безопасность транзакций. При выборе продавца обязательно обратите внимание на его рейтинг, количество завершенных сделок, процент успешных транзакций и условия оплаты. Надёжные продавцы, как правило, проходят верификацию и активно участвуют в сделках на платформе.
Как выбрать безопасный обменник
Если вы предпочитаете пользоваться обменниками, обязательно:
-
Проверяйте репутацию на форумах и мониторингах;
-
Используйте агрегаторы обменников (BestChange, Kurs.expert);
-
Сравнивайте курсы и комиссии, так как разница может достигать 5–10%;
-
Не переводите деньги напрямую в мессенджерах без подтверждения сделки.
Настоящие обменники работают по HTTPS-протоколу, у них есть отзывы и резерв криптовалюты, доступный для обмена на сайте. Также они не просят заранее «подтвердить» карту или фото паспорта в мессенджере.
Мошеннические схемы при покупке BTC через P2P
Одна из самых опасных схем мошенничества при покупке биткоина через P2P — так называемый «треугольник». Ее суть заключается в том, что злоумышленник выступает посредником между настоящим покупателем и продавцом.
Мошенник связывается с продавцом криптовалюты и параллельно находит жертву, убеждая её перевести деньги якобы за услугу или товар. Жертва отправляет деньги продавцу биткоина, не зная, что участвует в криптосделке. Продавец, получив оплату, отправляет биткоины мошеннику, считая, что всё прошло честно. В итоге мошенник получает BTC, жертва теряет деньги, а продавец может попасть под подозрение, хотя действовал по правилам.
Чтобы не стать жертвой такой схемы, соблюдайте базовые меры предосторожности:
-
Проверяйте ФИО получателя и сравнивайте с указанным в объявлении.
-
Никогда не соглашайтесь на перевод денег третьим лицам.
-
Оплачивайте только по реквизитам, которые указаны в системе P2P-сделки.
-
Избегайте общения вне платформы, особенно если вас просят перейти в мессенджер.
Если продавец настаивает на общении за пределами биржи, предлагает скинуть фото чека «для ускорения» или просит оплату по другим реквизитам, то это повод насторожиться. Всегда завершайте сделку только внутри официальной платформы.
Биткоин-банкоматы
Чтобы обналичить биткоины либо наоборот обменять обыкновенную валюту на криптовалюту, вы можете воспользоваться криптобанкоматами (если они есть в вашем городе).
Это очень похоже на криптообменник, только не онлайн, а оффлайн. При покупке BTC за наличные через криптобанкомат приобретенные монеты будут отправлены на ваш криптовалютный кошелек.
Биткоин-банкоматы поддерживают разные валюты и криптовалюты, включая BTC, ETH, LTC и USDT. Некоторые устройства работают только на покупку, другие — на покупку и продажу. Перед использованием важно убедиться, что у вас есть активный кошелёк.
Покупка биткоина P2P через Telegram
Покупка биткоина P2P через Telegram — один из самых быстрых и анонимных способов, особенно если вы хотите обойтись без верификации и регистрации на биржах. В мессенджере работают крипто-боты, через которые можно приобрести биткоин напрямую у других пользователей. Всё происходит внутри чата: вы выбираете валюту, сумму, продавца, переводите деньги и получаете BTC на внутренний кошелёк.
Преимущества: не требуется регистрация, сделки проходят быстро, возможна оплата через банковский перевод, платёжные системы или электронные кошельки.
Недостатки: курс часто выше рыночного на 5–10%, высокий риск мошенничества, так как Telegram не регулируется финансовыми органами. Отсутствие поддержки или официальных гарантий делает такие сделки более рискованными по сравнению с криптобиржами.
Где и как хранить биткоин
Допустим, вы уже купили биткоин. Теперь вам нужно где-то его хранить. Есть множество способов хранения BTC, однако наиболее безопасным из них считается так называемый «холодный» кошелек. Такой кошелек не зависит от наличия интернета, он работает оффлайн, поэтому риск его взлома сводится к нулю. Он менее подвержен рискам мошенничества. Это может быть либо компьютер, на котором никогда не включали интернет, либо бумажный или аппаратный кошельки.
Бумажный кошелек может быть создан с помощью специальных сайтов, он представляет собой список открытых и приватных ключей, который вы храните на бумаге в распечатанном виде.
Аппаратный кошелек — это что-то вроде флешки, на которой находятся все ваши ключи. Вы можете подключить ее к компьютеру и начать производить операции со своей криптовалютой. Для дополнительной защиты в корпус флешки может быть встроен считыватель отпечатка пальца. Либо вам нужно будет ввести кодовую фразу, чтобы расшифровать ключи после подключения аппаратного кошелька к компьютеру.
Если вы покупали BTC на криптобирже, то сможете вывести его оттуда на такого плана кошельки. Если же вы покупаете первую криптовалюту через P2P, криптообменники или криптобанкоматы, то сможете сразу отправить ваши монеты на «холодный» кошелек.
Как выбрать безопасный криптокошелек
Чтобы хранение биткоина было действительно надежным, важно правильно подобрать кошелек под свои цели. Если вы планируете активно пользоваться BTC, отправлять, получать, оплачивать покупки, подойдет мобильный или браузерный кошелёк. А если речь идет об инвестициях и долгосрочном хранении, лучше сразу настроить холодный кошелек.
При выборе кошелька обращайте внимание на:
-
Цель хранения: для активной торговли — горячий, для инвестиций — холодный.
-
Уровень контроля: важно, чтобы только вы владели приватными ключами.
-
Поддерживаемые платформы и удобство интерфейса.
-
Наличие функции резервного копирования (seed-фраза).
Хранение биткоина — это вопрос личной ответственности. Даже самый защищенный кошелек не спасет от потери средств, если вы сами передадите кому-то свои ключи или seed-фразу. Всегда создавайте резервные копии, включите двухфакторную аутентификацию и никому не передавайте вашу seed-фразу.
FAQ
Можно ли купить часть биткоина?
Да, необязательно покупать монету целиком, можно купить только ее часть.
Какие способы оплаты доступны для покупки биткоина?
Для покупки биткоина можно использовать банковские карты (дебетовые и кредитные), переводы между счетами, электронные кошельки, а также P2P-методы. На большинстве криптобирж доступны Visa, Mastercard, банковский перевод и сторонние платежные сервисы. В P2P-сделках часто используют переводы на карту и платежные приложения. При выборе метода обратите внимание на комиссии, лимиты и скорость обработки платежа.
Как безопасно купить биткоин?
Самый безопасный способ покупки BTC — легальная криптобиржа. Если вы не планируете сразу выводить купленную криптовалюту, а хотите хранить ее в течение какого-то времени, то с биржи можно завести монеты на «холодный» кошелек.
Можно ли купить биткоин мгновенно с дебетовой или кредитной карты?
Да, вы можете мгновенно купить BTC с помощью банковской карты. Многие криптобиржи, позволяют приобрести биткоин с привязанной дебетовой или кредитной карты. Это один из самых удобных способов, особенно для новичков. Однако стоит учитывать возможные комиссии и ограничения по лимитам.
Как правильно хранить биткоин?
Одним из самых безопасных способов хранить криптовалюты считается «холодный» кошелек. Это может быть компьютер, который никогда не подключали к интернету, а также бумажный либо аппаратный кошельки. Подробности вы найдете в статье.
Где можно купить биткоин?
Биткоин можно приобрести на криптобиржах, через P2P-сервисы и криптообменники, а также в биткоин-банкоматах.
Могу ли я купить биткойны с помощью PayPal?
Да, возможность покупки биткоина через PayPal существует, но ее доступность напрямую зависит от вашей страны проживания и выбранной торговой площадки. При этом стоит обращать внимание на комиссии за конвертацию валют, а также на ограничения: некоторые платформы не позволяют выводить купленные через PayPal монеты на внешние автономные («холодные») кошельки.
Нужно ли платить налоги при покупке биткоина?
Покупка биткоина сама по себе обычно не облагается налогом. Однако налоговые обязательства могут возникнуть при продаже криптовалюты, обмене ее на другие активы или получении дохода. Налоговое законодательство зависит от страны вашего проживания. В некоторых юрисдикциях требуется декларировать сам факт владения криптоактивами, в других — только реализованную прибыль. Уточняйте актуальные правила в местной налоговой службе или у квалифицированного налогового консультанта.
Можно ли купить Bitcoin с помощью кредитной или дебетовой карты?
Да, покупка биткоина с помощью дебетовой или кредитной карты (Visa, Mastercard) доступна на большинстве регулируемых криптобирж и брокерских платформ. Это один из самых быстрых и удобных способов для новичков. Однако важно учитывать два нюанса: комиссии и условия банка-эмитента.
Можно ли купить биткоин без верификации?
Вы можете приобрести BTC без прохождения верификации на некоторых P2P-платформах, в Telegram-ботах или офлайн-обменниках, однако такие сделки сопряжены с повышенными рисками мошенничества и потери средств. Регулируемые криптобиржи и финансовые платформы всегда требуют прохождения процедуры KYC (верификации личности) для соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и обеспечения безопасности аккаунтов пользователей.