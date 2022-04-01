Криптовалюта постепенно становится частью нашей повседневной жизни. Купить ее уже не представляется чем-то сложным. Тем не менее волатильность цен на цифровые активы никто не отменял, и такие вложения по-прежнему остаются крайне рискованными.

Если вы решили купить BTC и раздумываете над тем, как это сделать, то эта статья для вас. Мы подготовили небольшую инструкцию, которая поможет при покупке первой криптовалюты.

Что такое Биткоин и что нужно знать перед покупкой?

Биткоин (BTC) — это первая децентрализованная цифровая валюта, работающая на базе технологии блокчейн. В отличие от традиционных фиатных денег, эмиссия биткоина не контролируется центральными банками или государствами, а алгоритмически ограничена 21 миллионом монет.

Многие участники рынка рассматривают первую криптовалюту как инструмент для диверсификации портфеля или самостоятельную цифровую единицу расчета. С практической точки зрения важно помнить, что курс BTC формируется исключительно балансом спроса и предложения на рынке, что делает его активом с высокой волатильностью.

Можно ли купить часть биткоина?

Один из самых частых вопросов среди новичков — нужно ли покупать целую монету Bitcoin сразу. Ответ: нет, покупать 1 целый BTC необязательно.

Архитектура сети устроена так, что один биткоин делится на 100 000 000 более мелких единиц, которые называют сатоши (Satoshi). Благодаря этому вы можете приобрести криптовалюту на любую удобную сумму в фиатных деньгах — например, купить часть монеты на 10, 50 или 100 долларов (в зависимости от минимальных лимитов, установленных конкретной торговой площадкой или обменным сервисом).

Как безопасно купить биткоин

Процесс покупки цифровых активов сегодня максимально упрощен. На большинстве регулируемых платформ алгоритм действий состоит из трех базовых шагов:

Шаг 1 Выбор платформы и регистрация. Определитесь с подходящим сервисом (криптобиржа, брокерская платформа или обменник) и создайте учетную запись.

Выбор платформы и регистрация. Определитесь с подходящим сервисом (криптобиржа, брокерская платформа или обменник) и создайте учетную запись. Шаг 2 Проверка личности (KYC). Для соблюдения международных финансовых стандартов безопасности надежные площадки попросят подтвердить личность с помощью документа (паспорта или ID-карты).

Проверка личности (KYC). Для соблюдения международных финансовых стандартов безопасности надежные площадки попросят подтвердить личность с помощью документа (паспорта или ID-карты). Шаг 3Пополнение счета и покупка. Выберите удобный платежный метод (банковская карта, банковский перевод SEPA/SWIFT или электронный кошелек), внесите фиатные средства и исполните заявку на покупку нужного объема BTC или его части.

Способы купить биткоины

Для начала вам нужно выбрать, где и как приобрести биткоин.

Есть несколько способов: