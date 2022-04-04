Какие криптовалюты выгодно майнить в 2026 году

Какие криптовалюты выгодно майнить в 2026 годуАнализируем, стоит ли майнить биткоин сегодня. Ищем другие прибыльные в отношении майнинга монеты
Майнинг, как способ заработка на криптовалюте, продолжает быть популярным среди криптоэнтузиастов, а также тех, кто только вошел на этот рынок. У новичков возникает логичный вопрос – какие монеты можно майнить сегодня и как правильно оценить потенциальные затраты.
Сегодня криптовалюту можно добыть с помощью майнинга (Proof-of-Work) или стейкинга (Proof-of-Stake). В первом случае для получения вознаграждения понадобятся специальные устройства для майнинга (ASIC), а во втором – нужно заморозить определенное количество криптовалюты на кошельке для поддержания работы сети, взамен на что будет начисляться вознаграждение.
Майнить можно в одиночку: подключить ASIC, позаботиться о его сохранности и охлаждении – и получать прибыль. Однако мощности одного устройства редко хватает для самостоятельной добычи блока в популярных сетях, поэтому результаты могут быть нестабильными. Чтобы сделать процесс более предсказуемым, пользователи часто присоединяются к пулам — группам, которые объединяют свои вычислительные мощности. Вознаграждение в пулах распределяется пропорционально предоставленному хешрейту.
Ниже мы рассмотрим, какие криптовалюты остаются востребованными для майнинга в 2026 году и на какие технические факторы стоит обратить внимание.
Важно: любые расчеты потенциальной доходности всегда динамичны. Они зависят от текущей сложности сети, стоимости оборудования и тарифов на электроэнергию.
BTC (Bitcoin)
Главная криптовалюта, актуальность которой среди крипто-сообщества не ослабевает. Однако его стоимость по-прежнему делает владение «целым» биткоином недоступным для большинства инвесторов. В октябре 2025 года BTC обновил исторический максимум — $126 080, но затем скорректировался: по состоянию на начало августа 2026 года монета торгуется в районе $65 000 — почти на 50% ниже пика.
Биткоин можно получить с помощью майнинга, но, как уже говорилось в начале статьи, лучше найти майнинг-пул, особенно в случае с «цифровым золотом». Вот несколько факторов, которые стоит учитывать при майнинге биткоина в 2026 году:
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Халвинг. Каждые 4 года вознаграждение за добычу блока в сети биткоина уменьшается вдвое. В 2009 году оно составляло 50 BTC, сейчас — 3,125 BTC, следующее сокращение (до 1,5625 BTC) ожидается примерно в 2028 году. Халвинг работает как дефляционная модель, ограничивающая приток новых монет на рынок, но сам по себе не гарантирует роста цены — динамика курса определяется совокупностью факторов спроса и предложения.
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Институциональный и государственный интерес к биткоину за последний год не исчез, но и не привёл к устойчивому продолжению роста: после осеннего максимума 2025 года рынок вошёл в фазу коррекции. Это иллюстрирует общий принцип — крипторынок остаётся высоковолатильным, и прошлые темпы роста не гарантируют повторения в будущем.
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Экономика майнинга заметно изменилась. По данным калькулятора Mining Now на начало августа 2026 года, ASIC-майнер Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U (860 TH/s, стоимость около $8 400) генерирует около $30,13 дохода в сутки. При тарифе на электроэнергию $0,10/кВт·ч (стандартное допущение для расчётов) расходы на электричество составят около $18,78 в день. Чистая прибыль — порядка $10,01 в сутки, или около $3 654 в год. При такой доходности срок окупаемости устройства 28–33 месяца (2,3–2,7 года). Цифры актуальны на дату расчёта и будут меняться вместе с курсом BTC, сложностью сети и тарифом на электроэнергию, доходность майнинга не гарантирована.
ETH (Ethereum)
До недавнего времени ETH добывался также, как и BTC – с помощью ASIC-майнеров. Но в 2022 году блокчейн проекта перевели с механизма консенсуса PoW (Proof of Work) на PoS (Proof of Stake) – теперь майнинг заменился на стейкинг, при котором нужно заблокировать определенное количество монет внутри сети. Также у Ethereum есть форк – Ethereum Classic, который остался функционировать на механизме консенсуса PoW.
Минимальный порог для соло-валидатора в сети Ethereum — 32 ETH. При текущей цене ETH около $1 900 (данные на начало августа 2026 года) это около $60 000. Из-за высокого порога входа соло-стейкинг остаётся недоступен большинству розничных участников рынка; альтернатива — стейкинг-пулы и биржевой стейкинг с меньшим порогом входа.
Важное уточнение по доходности: по данным нескольких профильных агрегаторов (StakingRewards, Coinbase), реальная базовая доходность соло-стейкинга в сети Ethereum в 2026 году составляет порядка 1,7–2,6% годовых — доходность снижается по мере роста общей доли застейканных монет (сейчас застейкано более трети всей эмиссии ETH). Более высокие цифры (4–15%), которые встречаются у некоторых платформ, как правило, относятся к ликвидному стейкингу или включают дополнительные вознаграждения и связаны с дополнительными рисками (комиссии протокола, риски смарт-контрактов).
Также стоит отметить, что с внедрением механизма PoS был добавлен протокол EIP-1559. Механизм сжигания части комиссии по-прежнему действует, и с августа 2021 года сожжено порядка 4,6 млн ETH. Но после обновления Dencun в марте 2024 года основная часть активности переместилась в L2-сети, где комиссии значительно ниже, — суточное сжигание упало до 50–70 ETH при эмиссии около 1 700 ETH в день. В результате сеть Ethereum с 2024 года чаще работает в режиме умеренной инфляции (около 0,2–0,8% в год), а не дефляции — общее предложение ETH сейчас выше уровня на момент Merge (сентябрь 2022 года). Это не означает провал модели — просто дефляция в EIP-1559 условна и зависит от загрузки сети, а не гарантирована по умолчанию.
DOGE (Dogecoin)
Мем-токен, вокруг которого по-прежнему регулярно возникают инфоповоды, связанные с Илоном Маском. По состоянию на начало августа 2026 года DOGE торгуется в районе $0,07 — значительно ниже исторического максимума $0,74 (май 2021 года).
Из последнего: в январе 2025 года администрация Дональда Трампа создала временную структуру «Департамент эффективности правительства» (Department of Government Efficiency, D.O.G.E.), которую изначально возглавлял Илон Маск. Ведомство ставило целью сократить госрасходы на $2 трлн. По итоговым данным, к моменту истечения мандата 4 июля 2026 года структура заявила о экономии около $215 млрд — заметно меньше первоначальной цели; Маск покинул формальную должность в правительстве ещё в 2025 году, а сама временная организация официально прекратила работу как централизованная структура. Иными словами, эпизод с «государственной поддержкой» названия DOGE — это уже завершившаяся история в 2026 году.
Курс DOGE по-прежнему остаётся волатильным и сильно зависит от новостного фона и активности в соцсетях. При майнинге через мерджед-майнинг DOGE даёт порядка 35–45% совокупного дохода Scrypt-майнера, а основную часть выручки формирует LTC.
LTC (Litecoin)
Лайткоин (LTC) по-прежнему занимает устойчивые позиции на рынке криптовалют благодаря своей стабильности и сходству с биткоином. При этом он обладает более быстрой скоростью транзакций. В 2025 году LTC остается одной из популярных криптовалют для майнинга, и для этого есть ряд причин:
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Небольшая популярность криптовалюты. Хотя когда-то LTC и входил в ТОП-10 монет по капитализации, сегодня его популярность значительно уступает “коллегам” на рынке. Поэтому и майнить её, возможно, проще – не такая большая конкуренция, как, например, в биткоине. Однако прибыльность будет зависеть от количества активных майнеров и стоимости LTC;
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Скорость создания новых блоков – 2,5 минуты, что быстрее по сравнению с биткоином (10 минут). Награда за блок составляет 6,25 LTC.
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На рассмотрении находится заявка на создание LTC-ETF, в случае одобрения LTC-ETF это может повлиять на спрос и цену LTC, однако направление и масштаб реакции рынка заранее неизвестны.
Экономика Antminer L9 в 2026 году (данные на начало августа 2026 года, тариф $0,07/кВт·ч, курс LTC ≈ $47, DOGE ≈ $0,073):
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Стоимость устройства: около $4 600.
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Совокупный доход (LTC + DOGE): ~$6,70 в сутки
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Электричество при $0,07/кВт·ч (17 GH/s L9 потребляет 3570 Вт → 85,68 кВт·ч/сутки × $0,07 ≈ $6,00): ~$6,00 в сутки
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Чистая прибыль: ~$0,70–1,00 в сутки (~$21–30 в месяц, ~$255–365 в год)
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При цене устройства ~$4 600 срок окупаемости — больше 12 лет при этом тарифе, то есть по факту устройство не окупается в разумный срок при среднем розничном тарифе электроэнергии.
Как отмечают профильные источники (например, Simple Mining Insights), реальная прибыльность L9 начинается при тарифе электроэнергии ниже $0,065/кВт·ч или при заметном восстановлении курсов LTC/DOGE — то есть Scrypt-майнинг в 2026 году имеет смысл преимущественно для владельцев дешёвой промышленной электроэнергии, а не для домашних майнеров.
ETC (Ethereum Classic)
Ethereum Classic (ETC) – это классический вариант Ethereum, который продолжает использовать механизм консенсуса PoW, что делает его одной из немногих оставшихся прибыльных монет для майнинга с использованием видеокарт или ASIC.
После перехода Ethereum на стейкинг именно Ethereum Classic стал одним из главных направлений для майнеров, ищущих, что майнить на видеокартах (GPU). Особенности и риски сети:
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Доступность оборудования: Возможность добычи как на GPU-фермах, так и на ASIC-устройствах делает монету гибким выбором для майнеров с разным уровнем бюджета.
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Уровень конкуренции: Хешрейт сети существенно ниже, чем у Bitcoin, однако доходность напрямую зависит от общего объема мощности, перешедшей из других PoW-сетей.
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Награда за блок: Награда регулярно уменьшается на 20% каждые 5 млн блоков (механика «5M20»). В 2026 году вознаграждение составляет 3,2 ETC за блок.
Плюс майнинга ETC — сравнительно невысокая конкуренция по сравнению с более крупными сетями. Но текущая экономика не в пользу майнеров: по данным Mining Now (конец мая 2026 года), ASIC-майнер Antminer E9 Pro (3,68 GH/s) при тарифе $0,07/кВт·ч приносит около $2,25 дохода в сутки при затратах на электроэнергию около $3,70 — то есть работает в минус (около –$1,45 в день). При более высоком тарифе ($0,10/кВт·ч) убыток увеличивается.
XMR (Monero)
Monero (XMR) – криптовалюта, известная своей анонимностью и конфиденциальностью транзакций. Основное отличие, делающее XMR уникальной криптовалютой – это использование закольцованных подписей (Ring Signatures) и “невидимых” адресов (Stealth Addresses) для взаимозаменяемых (fungibility) монет. Благодаря этим методам шифрования XMR пользуется спросом у тех, кто желает сохранить анонимность в крипто сообществе. Однако этого не ценят криптовалютные биржи: множество платформ заделистили монету в течение последних нескольких лет.
Среди прочих криптовалют XMR выделяется тем, что её всё ещё можно добывать при помощи достаточно мощного процессора — алгоритм RandomX намеренно спроектирован так, чтобы не давать преимущества специализированным ASIC. Курс XMR пережил заметный рост: с уровней около $165–200 в начале 2025 года монета в январе 2026 года обновила исторический максимум $797,73, а сейчас (начало августа 2026 года) торгуется в районе $395 — то есть скорректировалась примерно вдвое от пика.
Процессор AMD Ryzen 9 7950X (около 28–31 KH/s) при текущем курсе и сложности сети приносит по разным оценкам от $0,85 до $1,50 в сутки при тарифе $0,10/кВт·ч, из которых $0,40–$0,67 уходит на электроэнергию — чистая прибыль в пределах $0,20–$1 в день. Для лучшей энергоэффективности рекомендуются серверные процессоры (AMD EPYC, Intel Xeon) с большим объёмом кэша L3. При тарифе выше $0,15–0,20/кВт·ч доходность у большинства домашних конфигураций уходит в ноль или в минус — CPU-майнинг XMR стоит рассматривать скорее как способ поддержать сеть и накопить актив «в фоне», а не как источник значимого дохода.
ZEC (Zcash)
Zcash (ZEC) – одна из первых анонимных криптовалют, которая использует протокол доказательства с нулевым разглашением. Работает протокол по следующему принципу: одна из двух сторон может убедится в математической правильности другой стороны, но какая-либо еще информация о другой стороне не будет доступна.
Из всех монет в этом обзоре Zcash показала самую впечатляющую динамику курса за последний год. С уровней около $20 в начале 2024 года монета выросла до пика $642 (9 мая 2026 года) — рост на 650–1000% от минимумов. Катализаторами роста стали сразу несколько факторов: закрытие расследования SEC в отношении Zcash Foundation без принятия мер (15 января 2026 года), заявка Grayscale на превращение своего траста в первый в США биржевой фонд приватностной криптовалюты (12 мая 2026 года), раскрытая позиция фонда Multicoin Capital и рост доли монет в «экранированном» пуле (shielded pool) — с 8% от предложения в 2024 году до порядка 30% к середине 2026 года. По состоянию на начало августа 2026 года ZEC торгуется в районе $486–520 — то есть уже скорректировалась примерно на 20–25% от майского пика, что подчёркивает высокую волатильность актива.
Майнинг ZEC происходит при помощи ASIC на алгоритме Equihash. По данным Mining Now (начало августа 2026 года), устройство Antminer Z15 Pro (840 KSol/s, стоимость около $3 700) при тарифе $0,07/кВт·ч приносит около $25,88 дохода в сутки при затратах на электроэнергию около $4,67 — чистая прибыль порядка $21 в день, что даёт срок окупаемости около 6 месяцев. Это заметно лучше показателей других монет в этом обзоре, но стоит учитывать: такая доходность напрямую связана с недавним резким ростом курса ZEC, а значит, при коррекции цены окупаемость может увеличиться в разы — использовать текущие цифры как гарантию будущей доходности не стоит.
Сравнение популярных монет для майнинга
|
Криптовалюта
|
Вознаграждение за блок
|
Стоимость оборудования
|
Затраты на электроэнергию/день
|
Чистая прибыль/день / год
|
Окупаемость
|
BTC
|
3,125 BTC
|
$8 400
|
$18,78 (при $0,07/кВт·ч)
|
$10,01 / $3 654 (без комиссии пула); $8,49 / $3 099 (с комиссией 1%)
|
~28–33 мес.
|
ETH
|
Стейкинг (~1,7–2,6% годовых на 32 ETH)
|
–
|
–
|
–
|
–
|
DOGE + LTC (мерджед-майнинг, Antminer L9)
|
10 000 DOGE + 6,25 LTC
|
$4 600
|
$6,00 (при $0,07/кВт·ч)
|
$0,70–1,00 / $255–365
|
>12 лет на среднем тарифе
|
ETC
|
3,2 ETC
|
~$3 350
|
$3,70 (при $0,07/кВт·ч)
|
–$1,45 / –$529
|
не окупается
|
XMR
|
0,6 XMR (CPU)
|
от $0 (домашний ПК)
|
$0,40–0,67
|
$0,20–1,00 / $70–360
|
сильно зависит от тарифа
|
ZEC
|
3,125 ZEC
|
$3 700
|
$4,67 (при $0,07/кВт·ч)
|
$21,21 / $7 742
|
~6 мес.
Все цифры в таблице — расчётные оценки на основе публичных ASIC-калькуляторов (Mining Now, ASIC Miner Value, NiceHash и др.) на указанные даты в 2026 году. Фактическая доходность зависит от курса криптовалют, сложности сети, тарифа на электроэнергию, комиссии пула и других факторов и может существенно отличаться от приведённых значений — в том числе быть отрицательной. Прошлая и текущая доходность майнинга не гарантирует и не позволяет прогнозировать доходность в будущем. Перед покупкой оборудования рекомендуется самостоятельно пересчитать показатели под свой тариф на электроэнергию на актуальном калькуляторе. Материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Какое оборудование для майнинга использовать
Выбор оборудования зависит от алгоритма конкретной монеты — универсального решения «на все случаи» не существует. Вот основные категории.
-
ASIC-майнеры. Специализированные устройства, заточенные под один алгоритм (SHA-256 для BTC, Scrypt для LTC/DOGE, Equihash для ZEC, EtHash для ETC). Дают максимальную производительность на ватт, но быстро устаревают: разница между актуальной моделью и версией трёхлетней давности может составлять кратный разрыв в эффективности, а старое оборудование нередко перестаёт окупаться в принципе — характерный пример: Goldshell LT6, актуальный ещё в 2024–2025 годах, к 2026-му уже не выдерживает конкуренции с более новыми устройствами вроде Antminer L9. При выборе ASIC стоит смотреть не на цену устройства саму по себе, а на показатель энергоэффективности (J/TH, J/MH или J/kSol — чем ниже, тем лучше) и сверяться с актуальными рейтингами на момент покупки, а не с материалами годичной давности.
-
GPU-фермы. Для большинства крупных монет (включая уже упомянутые в статье) видеокарты давно вытеснены ASIC — они проигрывают по эффективности на порядок. GPU остаются актуальны только для алгоритмов, которые сознательно проектируются ASIC-устойчивыми, и для монет, где ASIC пока не выпущены или экономически нецелесообразны.
-
CPU-майнинг. Единственный по-настоящему жизнеспособный вариант в 2026 году — добыча XMR на алгоритме RandomX, который специально спроектирован так, чтобы не давать преимущества ASIC и GPU. Здесь важны не тактовая частота, а объём кэша L3 и многопоточная производительность — процессоры AMD Ryzen 9 и серверные EPYC/Threadripper показывают лучший результат на ватт.
-
Стейкинг вместо майнинга. Для монет на PoS (как ETH после 2022 года) майнинг физически невозможен — здесь вместо оборудования нужен капитал для блокировки монет в сети или на стейкинг-платформе. Это принципиально другая модель с другими рисками (волатильность курса, риски смарт-контрактов и слэшинга, а не износ оборудования и рост сложности сети).
-
Облачный майнинг и хостинг. Отдельная альтернатива для тех, кто не хочет заниматься физической эксплуатацией оборудования — аренда мощностей у майнинг-фермы или размещение своего оборудования в дата-центре с промышленным тарифом на электроэнергию. Это снимает часть рисков (шум, отвод тепла, обслуживание), но добавляет контрагентский риск и комиссии площадки — перед выбором провайдера стоит отдельно проверять его репутацию и условия.
Что влияет на прибыльность майнинга
Доходность майнинга — не фиксированная величина, а результат постоянно меняющегося баланса нескольких факторов. Понимание того, как они взаимодействуют, важнее конкретных цифр на сегодняшний день, потому что эти цифры устаревают быстро.
-
Курс монеты. Самый очевидный фактор — но и самый непредсказуемый. Как видно из примера с ZEC (резкий рост курса на новостях в 2026 году, за которым последовала ощутимая коррекция), доходность майнинга может кардинально измениться за считаные недели, причём в обе стороны.
-
Сложность сети (difficulty). Растёт по мере того, как в сеть приходит новое оборудование, и снижается, когда майнеры уходят с рынка из-за убыточности. Это саморегулирующийся механизм: чем прибыльнее становится майнить монету, тем больше участников подключается и тем быстрее падает доходность на единицу мощности.
-
Стоимость электроэнергии. На большинстве современных ASIC — определяющий фактор рентабельности. Разница даже в $0,01–0,02 за кВт·ч может превратить прибыльную конфигурацию в убыточную, особенно на устройствах с высоким энергопотреблением (счёт идёт на сотни–тысячи ватт непрерывной работы). Именно поэтому промышленные майнинг-фермы концентрируются в регионах с дешёвой электроэнергией, а не там, где физически удобнее разместить оборудование.
-
Комиссии майнинг-пула. Обычно 1–2% от дохода, но при расчёте окупаемости их часто забывают учитывать — как показал пример с BTC в этой статье, включение комиссии пула снижает чистую прибыль на заметную величину.
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Стоимость и амортизация оборудования. ASIC-майнеры теряют в стоимости по мере выхода новых, более эффективных моделей — актив, купленный сегодня, может подешеветь на вторичном рынке уже через год-полтора независимо от того, окупился он или нет. Это стоит закладывать в расчёт срока окупаемости отдельной строкой, а не полагаться только на «чистую прибыль в день».
-
Мерджед-майнинг. Для алгоритмов, поддерживающих AuxPoW (как Scrypt для LTC и DOGE), одно устройство может одновременно добывать несколько монет без дополнительных затрат энергии — это снижает эффективные издержки, но также означает, что доходность зависит сразу от нескольких курсов, а не от одного.
-
Регуляторная среда и делистинги. Для отдельных категорий монет (в первую очередь приватностных, как XMR и ZEC) дополнительный фактор риска — решения бирж и регуляторов. Делистинг с крупных площадок или ограничение доступа к пулам способны резко снизить ликвидность и, соответственно, экономический смысл добычи монеты, независимо от технических показателей оборудования.
Для более глубокого погружения в процесс настройки оборудования и расчета мощностей рекомендуем изучить наше руководство: “Как начать майнить криптовалюту”. Как и в случае с любыми расчётами доходности в этой статье, все перечисленные факторы взаимозависимы и меняются во времени — поэтому конкретные цифры окупаемости стоит рассматривать как снимок на конкретную дату, а не как гарантированный прогноз.
Риски, связанные с майнингом
Важно понимать, что добыча криптовалют сопряжена с существенными техническими и финансовыми рисками, которые необходимо закладывать в расчеты до покупки оборудования:
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Рыночная волатильность. Резкое снижение стоимости добываемой монеты может привести к тому, что доходы перестанут покрывать фиксированные счета за электричество.
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Аппаратный износ. Оборудование работает в режиме максимальной нагрузки 24/7. Всегда существует риск перегрева, выхода из строя чипов памяти или систем охлаждения, что влечет за собой дополнительные расходы на ремонт.
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Устаревание технологий. Производители регулярно выпускают новые, более энергоэффективные модели (ASIC). Ваше текущее оборудование может быстро потерять конкурентоспособность на фоне роста общей сложности сети.
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Регуляторная неопределенность. Законодательство в сфере оборота цифровых активов и налогообложения майнинга постоянно меняется. В некоторых регионах могут вводиться ограничения на использование электроэнергии для криптодобычи.
Заключение
Майнинг и стейкинг криптовалют продолжают оставаться популярными способами заработка в 2026 году.
Выбор подходящего метода зависит от стартового капитала, технических навыков и индивидуальной готовности к рискам. Например, добыча биткоина по-прежнему требует инвестиций в специализированное оборудование (ASIC) и тщательного расчета стоимости электроэнергии.
С другой стороны, стейкинг в сетях на базе алгоритма Proof-of-Stake (таких как Ethereum) позволяет поддерживать работу сети без необходимости настраивать вычислительные мощности и контролировать их охлаждение. С практической точки зрения этот подход часто рассматривается новичками как более доступный шаг для старта. Однако важно понимать механику процесса. Перед блокировкой монет следует обращать внимание на условия смарт-контракта: гибкий стейкинг позволяет вывести активы в любой момент, тогда как фиксированный замораживает средства на заранее определенный срок.
Независимо от выбранного направления, результаты участия в криптосетях никогда не гарантированы. Потенциальная эффективность зависит от множества переменных: волатильности рынка, изменений алгоритмов сети, сложности добычи и текущих тарифов на электричество. Прежде чем принимать решение об участии, рекомендуется детально изучить принципы риск-менеджмента и провести собственные расчеты с помощью специализированных калькуляторов.