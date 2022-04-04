Какие криптовалюты выгодно майнить в 2026 году

Майнинг, как способ заработка на криптовалюте, продолжает быть популярным среди криптоэнтузиастов, а также тех, кто только вошел на этот рынок. У новичков возникает логичный вопрос – какие монеты можно майнить сегодня и как правильно оценить потенциальные затраты.

Сегодня криптовалюту можно добыть с помощью майнинга (Proof-of-Work) или стейкинга (Proof-of-Stake). В первом случае для получения вознаграждения понадобятся специальные устройства для майнинга (ASIC), а во втором – нужно заморозить определенное количество криптовалюты на кошельке для поддержания работы сети, взамен на что будет начисляться вознаграждение.

Майнить можно в одиночку: подключить ASIC, позаботиться о его сохранности и охлаждении – и получать прибыль. Однако мощности одного устройства редко хватает для самостоятельной добычи блока в популярных сетях, поэтому результаты могут быть нестабильными. Чтобы сделать процесс более предсказуемым, пользователи часто присоединяются к пулам — группам, которые объединяют свои вычислительные мощности. Вознаграждение в пулах распределяется пропорционально предоставленному хешрейту.

Ниже мы рассмотрим, какие криптовалюты остаются востребованными для майнинга в 2026 году и на какие технические факторы стоит обратить внимание.

Важно: любые расчеты потенциальной доходности всегда динамичны. Они зависят от текущей сложности сети, стоимости оборудования и тарифов на электроэнергию.