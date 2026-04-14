O firmie Zscaler, Inc.
Zscaler, Inc.(Zscaler) koncentruje się na dostarczaniu platformy bezpieczeństwa w chmurze, która została zaprojektowana w oparciu o architekturę zero-trust. Architektura firmy została zaprojektowana tak, aby umożliwić użytkownikom i urządzeniom bezpieczny dostęp do autoryzowanych aplikacji i usług w chmurze, wykorzystując Internet jako preferowane medium łączności. Rozwiązania Zscaler w zakresie bezpieczeństwa i wygody użytkownika są specjalnie zbudowane na bazie wielopodmiotowej, rozproszonej centrali chmury, która zabezpiecza dostęp użytkowników i urządzeń do aplikacji i usług, niezależnie od lokalizacji. Firma dostarcza swoje rozwiązania za pomocą modelu biznesowego oprogramowania jako usługi (SaaS) i sprzedaje klientom subskrypcje na dostęp do swojej platformy w chmurze wraz z powiązanymi usługami wsparcia. Usługi chmurowe firmy obejmują Zscaler Internet Access (ZIA), Zscaler Private Access (ZPA) oraz Zscaler Digital Experience (ZDX).
Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
