Handel Williams Sonoma - WSM
O firmie Williams Sonoma
Williams-Sonoma, Inc. (Williams-Sonoma) jest specjalistyczną firmą zajmującą się sprzedażą detaliczną produktów dla domu. Do marek firmy należą Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation oraz Mark and Graham, które sprzedają swoje produkty poprzez strony internetowe e-commerce, katalogi poczty bezpośredniej i sklepy detaliczne. Marki te są również częścią bezpłatnego programu lojalnościowego Spółki, który oferuje członkom wyjątkowe korzyści w całej rodzinie marek Williams-Sonoma. Firma prowadzi około 581 sklepów, w tym 538 sklepów w 42 stanach, Waszyngtonie, D.C. i Puerto Rico, 21 sklepów w Kanadzie, 19 sklepów w Australii i trzy sklepy w Wielkiej Brytanii. Spółka posiada także umowy franczyzowe z osobami trzecimi na Bliskim Wschodzie, Filipinach, w Meksyku, Korei Południowej i Indiach, w ramach których prowadzi około 136 placówek franczyzowych, a w niektórych lokalizacjach także strony internetowe e-commerce.
Obecna cena akcji Williams Sonoma wynosi 227.19 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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