Handel Watts Water Technologies Inc - WTS
O firmie Watts Water Technologies, Inc.
Watts Water Technologies, Inc. jest dostawcą produktów, rozwiązań i systemów, które zarządzają i chronią przepływ płynów i energii do, przez i z budynków na rynku komercyjnym i mieszkaniowym. Produkty firmy obejmują produkty do kontroli przepływu w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, w tym urządzenia zapobiegające przepływowi zwrotnemu, regulatory ciśnienia wody, zawory upustowe temperatury i ciśnienia oraz produkty do wykrywania wycieków; produkty do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i gazu obejmują podgrzewacze wody i rozwiązania grzewcze, systemy ogrzewania hydraulicznego i elektrycznego do zastosowań promieniowania pod podłogą, niestandardowe rozwiązania grzewcze i gorącej wody oraz grupy pomp hydraulicznych produkty z zakresu odwadniania i ponownego wykorzystania wody, obejmujące rozwiązania z zakresu odwadniania i inżynierii zbierania wody deszczowej do zastosowań komercyjnych, przemysłowych, morskich i mieszkaniowych, oraz produkty z zakresu jakości wody, obejmujące systemy filtracji i uzdatniania wody w punktach poboru oraz systemy zapobiegające osadzaniu się kamienia do zastosowań komercyjnych, morskich i mieszkaniowych.
Obecna cena akcji Watts Water Technologies Inc wynosi 369.1 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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