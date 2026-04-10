O firmie Centrica PLC
Centrica Plc jest firmą świadczącą usługi i rozwiązania energetyczne. Segment British Gas Energy firmy zajmuje się dostawą gazu i energii elektrycznej dla klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. Segment British Gas Services and Solutions zajmuje się instalacją, naprawą i konserwacją domowych urządzeń centralnego ogrzewania i podobnych urządzeń oraz świadczeniem usług konserwacyjnych za stałą opłatą. Segment Bord Gais Energy dostarcza gaz i energię elektryczną odbiorcom indywidualnym, komercyjnym i przemysłowym w Republice Irlandii. Segment Energy Marketing & Trading zajmuje się pozyskiwaniem, obrotem i optymalizacją energii w Wielkiej Brytanii i Europie. Segment Centrica Business Solutions zajmuje się dostawą gazu i energii elektrycznej oraz świadczeniem usług związanych z energią dla średnich i dużych klientów biznesowych w Wielkiej Brytanii. Segment Upstream zajmuje się produkcją i przetwarzaniem gazu i ropy naftowej oraz zagospodarowaniem nowych złóż, głównie w ramach Spirit Energy.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: 3I GROUP PLC ORD 73 19/22P, Halma, NIO Limited, Vinci, Deere oraz Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.