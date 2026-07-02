Handel Vontier Corporation - VNT
O firmie Vontier Corporation
Vontier Corporation jest firmą z branży technologii przemysłowych. Spółka oferuje sprzęt techniczny, komponenty i oprogramowanie oraz usługi w zakresie produkcji, napraw i serwisowania w branży infrastruktury mobilności na całym świecie. Spółka dostarcza szereg rozwiązań obejmujących czujniki środowiskowe, urządzenia do tankowania, sprzęt do płatności w terenie, oprogramowanie do zdalnego zarządzania i przepływu pracy, śledzenie pojazdów i zarządzanie flotą, oprogramowanie do sterowania sygnalizacją świetlną oraz wyposażenie mechaników i techników samochodowych. Firma kieruje swoje produkty i usługi do detalicznych i komercyjnych operatorów stacji paliw, firm zajmujących się naprawą pojazdów użytkowych, władz miejskich i jednostek bezpieczeństwa publicznego oraz właścicieli/operatorów flot. Oferuje szereg produktów z zakresu technologii mobilności, w tym detaliczne/komercyjne tankowanie, telematykę i smart city. produkty z zakresu technologii diagnostyki i naprawy obejmują urządzenia do naprawy pojazdów i serwisowania kół.
Obecna cena akcji Vontier Corporation wynosi 28.6 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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