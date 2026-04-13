Handel National Vision - EYE CFD
O firmie National Vision
National Vision Holdings, Inc. jest optyczną firmą detaliczną, która koncentruje się na oferowaniu różnorodnych produktów i usług zaspokajających potrzeby klientów w zakresie pielęgnacji oczu. Segmenty Spółki obejmują Owned & Host oraz Legacy. Segment Owned & Host obejmuje dwie własne marki, America's Best i Eyeglass World, oraz punkty Vista Optical w wybranych sklepach Fred Meyer. Segment Owned & Host zapewnia również produkty i usługi opieki wzroku dla amerykańskich członków służb wojskowych poprzez prowadzenie Vista Optical lokalizacje w wybranych bazach wojskowych w całym kraju. Segment Legacy obejmuje długoterminową strategiczną współpracę z firmą Walmart w zakresie prowadzenia punktów Vision Centers w wybranych sklepach Walmart. Prowadzi również strony internetowe e-commerce oraz strony internetowe e-commerce stron trzecich, w tym Walmart, Sam's Club i Giant Eagle. Spółka prowadzi około 1200 sklepów w ponad 44 stanach i Puerto Rico. Jej marka America's Best oferuje dwie pary okularów wraz z bezpłatnym badaniem wzroku.
Obecna cena akcji National Vision wynosi 24.7 USD.
