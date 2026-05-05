Vir Biotechnology, Inc.
O firmie Vir Biotechnology, Inc.
Vir Biotechnology, Inc. jest komercyjną spółką immunologiczną, koncentrującą się na połączeniu wiedzy immunologicznej z technologiami leczenia i zapobiegania poważnym chorobom zakaźnym. Dzięki wewnętrznym pracom rozwojowym, współpracy i przejęciom spółka stworzyła cztery platformy technologiczne w zakresie przeciwciał, komórek T, odporności wrodzonej i małych interferujących kwasów rybonukleinowych (siRNA). Linia produkcyjna firmy obejmuje sotrovimab i inne produkty będące kandydatami do badań nad COVID-19, wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV), wirusem grypy typu A i ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV). Wśród kandydatów na produkty firmy znajdują się sotrovimab oraz VIR-7832, VIR-2218, VIR-3434, VIR-2482, VIR-1111. Firma jest zaangażowana w opracowywanie zróżnicowanych przeciwciał monoklonalnych (mAbs), jak również szczepionek i małych cząsteczek, które koncentrują się na leczeniu i zapobieganiu ciężkiemu ostremu zespołowi oddechowemu z koronawirusem 2 (SARS-CoV-2). VIR-2218 i VIR-3434 są przeznaczone do leczenia wirusa HBV. VIR-2482 jest badanym mAb neutralizującym grypę typu A, podawanym dożylnie.
