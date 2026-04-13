O firmie Boston Properties Reit
Boston Properties, Inc. jest samodzielnie zarządzaną firmą typu REIT (Real Estate Investment Trust). Spółka zajmuje się budową, posiadaniem i zarządzaniem głównie nieruchomościami biurowymi klasy A w Stanach Zjednoczonych. Jej segmenty według obszarów geograficznych to Boston, Los Angeles, Nowy Jork, San Francisco, Seattle i Waszyngton, Dystrykt Kolumbia. Segmenty według typów nieruchomości obejmują nieruchomości biurowe, mieszkaniowe i hotelowe. Spółka była właścicielem lub posiadała udziały w około 201 nieruchomościach komercyjnych o łącznej powierzchni 52,8 mln stóp kwadratowych netto do wynajęcia, głównie biurowych klasy A, w tym w dziewięciu nieruchomościach w budowie/realizacji o łącznej powierzchni około 3,4 mln stóp kwadratowych netto do wynajęcia. Na nieruchomości Spółki składają się 182 nieruchomości biurowe (w tym dziewięć nieruchomości w budowie/realizacji), jeden hotel, 12 nieruchomości handlowych, sześć nieruchomości mieszkaniowych i jeden hotel. Baza najemców obejmuje sektory, technologii i mediów, usług prawnych i nauk przyrodniczych.
Obecna cena akcji BXP Inc wynosi 52.7 USD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: TG Therapeutics, Inc., Baozun Inc., Allied Motion, SolarEdge Technologies, Inc., Amc Entertainment Holdings Cl A oraz Royal Caribbean Cruises. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.