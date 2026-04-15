Handel Trinity Industries Inc - TRN CFD
O firmie Trinity Industries, Inc.
Trinity Industries, Inc. jest właścicielem firm, które dostarczają produkty i usługi związane z wagonami kolejowymi w Ameryce Północnej. Spółki związane z branżą kolejową sprzedają swoje produkty i usługi pod nazwą handlową TrinityRail. W ramach platformy TrinityRail świadczone są usługi leasingu wagonów kolejowych i zarządzania nimi, a także produkcji, utrzymania i modyfikacji wagonów kolejowych. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: Grupa Usług Leasingowych i Zarządzania Wagonami oraz Grupa Produktów Kolejowych. Grupa Railcar Leasing and Management Services jest właścicielem i operatorem floty wagonów kolejowych oraz świadczy usługi w zakresie leasingu, zarządzania i administracji dla podmiotów zewnętrznych. Grupa Produktów Kolejowych zajmuje się produkcją i sprzedażą wagonów kolejowych oraz powiązanych z nimi części i komponentów, a także świadczy usługi w zakresie konserwacji i modyfikacji wagonów kolejowych. Posiada również przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów stosowanych na drogach i w kontroli ruchu drogowego.
Obecna cena akcji Trinity Industries Inc wynosi 33.4 USD.
