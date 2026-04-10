Handel Dno - DNO CFD
O firmie Dno
Dno ASA, dawniej DNO International ASA, jest norweską spółką zajmującą się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu. Zajmuje się nabywaniem, zagospodarowywaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Działalność spółki prowadzona jest głównie na Bliskim Wschodzie i w regionie Afryki Północnej (MENA). Spółka posiada udziały w blokach naftowych i gazowych na różnych etapach poszukiwań, zagospodarowania i wydobycia, zarówno na lądzie, jak i na morzu, w regionie Kurdystanu w Iraku, Republice Jemenu, Sułtanacie Omanu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Republice Tunezyjskiej i Somalilandzie. Spółka prowadzi działalność poprzez swoją siedzibę główną w Oslo oraz sieć biur w całym regionie MENA. Do jej spółek zależnych należą DNO Yemen AS, DNO UK Ltd, DNO Invest AS, DNO Tunisia AS, DNO Iraq AS, DNO Mena AS oraz Origo Exploration Holding AS.
Obecna cena akcji Dno wynosi 18.81 NOK.
