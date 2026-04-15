Handel Transocean Ltd. - RIG CFD
O firmie Transocean Ltd.
Transocean Ltd. jest międzynarodowym dostawcą usług w zakresie wierceń morskich w odwiertach naftowych i gazowych. Podstawowa działalność Spółki polega na kontraktowaniu swoich urządzeń wiertniczych, powiązanego sprzętu i załóg na podstawie stawek dziennych w celu wykonania odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego. Na dzień 9 lutego 2017 r. Spółka była właścicielem lub posiadała częściowe udziały własnościowe w 56 ruchomych morskich urządzeniach wiertniczych i prowadziła ich eksploatację. Na dzień 9 lutego 2017 r. flota Spółki składała się z 30 jednostek pływających, siedmiu jednostek pływających przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach, trzech jednostek pływających przeznaczonych do pracy w głębokich wodach, sześciu jednostek pływających przeznaczonych do pracy w średnich wodach oraz 10 wysokospecjalistycznych jednostek typu jack-up. Na dzień 9 lutego 2017 r. spółka posiadała również cztery ultra-głębokie statki wiertnicze oraz pięć wysokospecjalistycznych platform wiertniczych typu jack-up w trakcie budowy lub w ramach kontraktu na budowę. Działalność Spółki w zakresie usług wiertniczych prowadzona jest na całym świecie na obszarach poszukiwania i zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Flotę wiertniczą Spółki można podzielić na jednostki pływające, w tym statki wiertnicze i półzanurzalne, oraz podnośniki.
Obecna cena akcji Transocean Ltd. wynosi 6.144 USD.
