Handel Credit Agricole - ACAp CFD
O firmie Credit Agricole
Credit Agricole SA jest grupą bankową z siedzibą we Francji, która oferuje usługi bankowe i ubezpieczeniowe poprzez sieć regionalnych, lokalnych banków i oddziałów. Do głównych linii biznesowych banku należą: Gromadzenie aktywów, Francuska bankowość detaliczna LCL, Międzynarodowa bankowość detaliczna, Wyspecjalizowane usługi finansowe oraz Duzi klienci. Gromadzenie aktywów obejmuje ubezpieczenia, działalność związaną z zarządzaniem aktywami Grupy Amundi oraz zarządzanie majątkiem. Francuska bankowość detaliczna LCL jest zorganizowana w czterech liniach biznesowych: bankowość detaliczna dla klientów indywidualnych, bankowość detaliczna dla małych przedsiębiorstw, bankowość prywatna oraz bankowość korporacyjna. Międzynarodowa bankowość detaliczna obejmuje zagraniczne spółki zależne zlokalizowane w Europie i w basenie Morza Śródziemnego. Specjalistyczne usługi finansowe dostarczają produkty i usługi finansowe klientom indywidualnym, małym firmom, przedsiębiorstwom i władzom lokalnym we Francji i za granicą. Działalność na rzecz dużych klientów obejmuje bankowość korporacyjną i inwestycyjną.
Obecna cena akcji Credit Agricole wynosi 17.135 EUR. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Bank of America, Eslead Corporation, Akamai Technologies, Inc., Iron Mountain Incorporated, Covestro AG oraz Toho Titanium Co., Ltd.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.