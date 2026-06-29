Handel Iron Mountain Incorporated - IRM
O firmie Iron Mountain Incorporated
Firma Iron Mountain Incorporated zajmuje się fizycznym ekosystemem wspomagającym przechowywanie i odzyskiwanie informacji dla przedsiębiorstw, które do przechowywania swoich cennych informacji wykorzystują dokumenty papierowe lub taśmy komputerowe. Prowadzi działalność w trzech segmentach: Global RIM Business, Global Data Center Business oraz Corporate and Other Business. Segment Global RIM Business oferuje pięć usług: zarządzanie dokumentacją, zarządzanie danymi, globalne rozwiązania cyfrowe oraz przechowywanie danych przez konsumentów. Segment Global Data Center Business oferuje obiekty i pojemność centrów danych w celu ochrony aktywów o znaczeniu krytycznym oraz zapewnienia ciągłości działania infrastruktury informatycznej klientów, z opcjami centrów danych. Segment korporacyjny i inne rodzaje działalności obejmuje przede wszystkim jednostki przyległe i inne pozycje korporacyjne. Obsługuje takie branże, jak: handlowa, prawna, finansowa, opieki zdrowotnej, ubezpieczeniowa, nauk przyrodniczych, energetyczna, usług biznesowych, rozrywki i organizacji rządowych.
Obecna cena akcji Iron Mountain Incorporated wynosi 132.19 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: NH Hotel Group, S.A., Matrix, Academy Sports and Outdoors, Inc., Canopy Growth Corporation, Patrick oraz Guaranty Bancshares. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.