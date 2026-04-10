Handel Academy Sports and Outdoors, Inc. - ASO CFD
O firmie Academy Sports and Outdoors, Inc.
Academy Sports and Outdoors, Inc. to firma zajmująca się sprzedażą detaliczną artykułów sportowych i rekreacji na świeżym powietrzu w Stanach Zjednoczonych. Firma oferuje produkty dla klientów w różnym wieku, o różnych dochodach i aspiracjach w zakresie sportu i rekreacji na świeżym powietrzu, w różnych porach roku i na różnych poziomach doświadczenia. Oferuje towary w ramach czterech działów, do których należą: outdoor, sport i rekreacja, odzież i obuwie. Oferuje produkty w różnych kategoriach, takich jak biwakowanie, wędkarstwo, sporty strzeleckie, fitness, sporty drużynowe, rekreacja, odzież outdoorowa i sezonowa, odzież młodzieżowa, odzież licencjonowana, obuwie codzienne i sezonowe, obuwie robocze, obuwie młodzieżowe, obuwie sportowe i obuwie do sportów drużynowych. Firma prowadzi około 259 sklepów detalicznych Academy Sports + Outdoors w 16 stanach oraz trzy centra dystrybucyjne w Katy w Teksasie, Twiggs County w Georgii i Cookeville w Tennessee. Sprzedaje również towary klientom w całych Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem witryny internetowej academy.com.
Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
