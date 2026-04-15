O firmie The Oncology Institute, Inc.
The Oncology Institute, Inc. dawniej DFP Healthcare Acquisitions Corp. jest firmą z branży onkologicznej. Spółka zarządza społecznymi praktykami onkologicznymi, które obsługują pacjentów w około 55 placówkach na ośmiu rynkach i w czterech stanach w Stanach Zjednoczonych. Kliniki zarządzane przez Spółkę świadczą szereg usług z zakresu onkologii medycznej, w tym usługi lekarskie, infuzję i poradnię wewnętrzną, usługi w zakresie badań klinicznych, programy takie jak ambulatoryjne przeszczepy komórek macierzystych i transfuzje oraz całodobową pomoc pacjentom. Poprzez Innowacyjny Instytut Badań Klinicznych (ICRI) Spółka świadczy również usługi i zarządza badaniami klinicznymi oraz prowadzi badania na rzecz pacjentów chorych na raka. Jej usługi, takie jak zarządzanie badaniami klinicznymi, programy opieki paliatywnej i przeszczepy komórek macierzystych, są dostępne w ośrodkach akademickich i placówkach opieki medycznej. Kliniki zarządzane przez firmę obsługują głównie dorosłych i starszych pacjentów chorych na raka na rynkach, na których obowiązują plany Medicare Advantage (MA).
Obecna cena akcji The Oncology Institute, Inc. wynosi 3.41 USD.
