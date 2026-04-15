Handel Omega Healthcare - OHI CFD
O firmie Omega Healthcare
Omega Healthcare Investors, Inc. jest samodzielnie zarządzanym funduszem typu real estate investment trust (REIT). Spółka posiada portfel długoterminowych obiektów opieki zdrowotnej oraz kredytów hipotecznych na obiektach opieki zdrowotnej zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Spółka prowadzi działalność w ramach segmentu, który obejmuje inwestycje w nieruchomości związane z opieką zdrowotną, zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Spółka zapewnia finansowanie i kapitał dla sektora długoterminowej opieki zdrowotnej, koncentrując się w szczególności na ośrodkach opieki nad osobami starszymi (SNF), ośrodkach opieki nad osobami starszymi (ALF) oraz, w mniejszym stopniu, ośrodkach opieki nad osobami niezależnymi (ILF), ośrodkach rehabilitacyjnych i ośrodkach opieki ostrej (ośrodkach specjalistycznych) oraz budynkach biur medycznych (MOB). Portfel Spółki składa się z umów leasingu długoterminowego i kredytów hipotecznych zawartych ze spółkami i podmiotami powiązanymi działającymi w sektorze opieki zdrowotnej. Ponadto Spółka selektywnie udziela pożyczek operatorom na kapitał obrotowy i nakłady inwestycyjne.
Obecna cena akcji Omega Healthcare wynosi 46.01 USD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Kewaunee, Advanced Info Service Public Company Limited, Mersana Therapeutics, Inc., Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., Viracta Therapeutics, Inc. oraz Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.