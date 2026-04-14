Handel Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. - 8830 CFD
O firmie Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. prowadzi głównie działalność związaną z nieruchomościami. Spółka działa w pięciu segmentach biznesowych. Segment wynajmu nieruchomości zajmuje się budową, wynajmem i zarządzaniem budynkami biurowymi i kondominiami. Segment ten prowadzi również hotele oraz wynajmuje sale konferencyjne i hale widowiskowe. Segment Sprzedaży Nieruchomości zajmuje się budową i sprzedażą kondominiów, budynków, domów jednorodzinnych, gruntów mieszkaniowych i innych nieruchomości. Segment Robót Wykończeniowych zajmuje się budową domów jednorodzinnych i obiektów budowlanych. Segment Dystrybucji Nieruchomości świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w zakupie i sprzedaży nieruchomości. Segment Pozostałe zajmuje się prowadzeniem klubów fitness oraz działalnością gastronomiczną.
Obecna cena akcji Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. wynosi 4840.25 JPY. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
