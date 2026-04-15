Handel Stewart Information Services Corp - STC CFD
O firmie Stewart Information Services Co
Stewart Information Services Corporation jest firmą zajmującą się ubezpieczeniami tytułów własności i usługami związanymi z nieruchomościami. Spółka zajmuje się oferowaniem produktów i usług poprzez działalność bezpośrednią, sieć autoryzowanych agencji i innych firm. Prowadzi działalność w dwóch segmentach: ubezpieczeń tytułowych i usług dodatkowych oraz korporacyjnym. Segment ubezpieczeń tytułowych świadczy usługi niezbędne do przeniesienia tytułu prawnego do nieruchomości w ramach transakcji na rynku nieruchomości i obejmuje takie usługi, jak wyszukiwanie, badanie, zamykanie i ubezpieczanie stanu tytułu prawnego do nieruchomości. Ponadto segment ten obejmuje usługi w zakresie ubezpieczeń mieszkaniowych i osobowych, wymiany z odroczonym opodatkowaniem oraz usługi związane z cyfrową platformą obsługi klienta. Segment usług pomocniczych i korporacyjnych obejmuje usługi zarządzania wycenami, usługi notarialne i zamknięcia online, usługi kredytowe i informacje o nieruchomościach oraz usługi wyszukiwania i wyceny. Firma działa w Stanach Zjednoczonych i jest obecna w Australii, Kanadzie i innych krajach.
Obecna cena akcji Stewart Information Services Corp wynosi 65.1 USD.
