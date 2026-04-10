Handel Chemring Group Plc - CHG CFD
O firmie CHEMRING GROUP PLC ORD 1P
Chemring Group PLC to brytyjska firma działająca w branży rozwiązań technologicznych. Spółka zajmuje się opracowywaniem rozwiązań o krytycznym znaczeniu, które chronią i zabezpieczają potrzeby klientów. Spółka oferuje swoje rozwiązania organizacjom obronnym i agencjom bezpieczeństwa, a także rynkom komercyjnym, takim jak przemysł kosmiczny i transportowy. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: Sensory i informacje oraz Środki przeciwdziałania i energetyka. Segment Sensors & Information zajmuje się opracowywaniem i produkcją sprzętu do wykrywania zagrożeń wybuchowych (EHD), sprzętu do wykrywania zagrożeń chemicznych i biologicznych, elektronicznych środków zaradczych oraz technologii ochrony sieci. Segment Countermeasures & Energetics zajmuje się opracowywaniem i produkcją przenośnych środków zaradczych dla platform powietrznych i morskich, urządzeń uruchamianych za pomocą nabojów/propelentów, urządzeń pirotechnicznych do wystrzeliwania i rozmieszczania satelitów, komponentów rakietowych, materiałów pędnych, podsystemów separacji, siłowników i materiałów energetycznych.
Obecna cena akcji Chemring Group Plc wynosi 5.4345 GBP.
