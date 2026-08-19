Handel Stellantis - STLAM
O firmie Stellantis
Stellantis N.V., dawniej Fiat Chrysler Automobiles N.V., jest producentem samochodów i dostawcą usług w zakresie mobilności z siedzibą w Holandii. Spółka zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem, produkcją, dystrybucją i sprzedażą pojazdów, komponentów i systemów produkcyjnych. Firma prowadzi działalność przemysłową w ponad 30 krajach i sprzedaje swoje pojazdy bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutorów i dealerów w ponad 130 krajach. Projektuje, konstruuje, produkuje, dystrybuuje i sprzedaje pojazdy przeznaczone na rynek masowy pod markami Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia i Ram. Ponadto, Spółka projektuje, produkuje, dystrybuuje i sprzedaje pojazdy luksusowe pod marką Maserati. Portfel marek Spółki obejmuje także marki Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel i Vauxhall. Firma oferuje szeroką gamę pojazdów, od luksusowych, premium i popularnych samochodów osobowych po pickupy, samochody sportowo-użytkowe (SUV) i lekkie samochody dostawcze.
Obecna cena akcji Stellantis wynosi 4.5 EUR. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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