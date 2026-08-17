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Największe spadkiNajwiększe wzrostyNajbardziej zmienne
Cena1D zmianaWykresy 1D
Min. 1RMaks. 1R
LITELumentum Holdings Inc.
STXSeagate Technology
AMDAdvanced Micro Devices Inc
RHMRheinmetall AG
MCKMckesson
MPWRMonolithic Power Systems Inc
GSGoldman Sachs Group
MRNAModerna Inc
DELLDell Technologies Inc.
MUMicron Technology Inc
Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.

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