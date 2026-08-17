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Rachunki prowadzone w walucie danego aktywa, bez opłat za przewalutowanie. Uzyskaj dostęp do wielu portfeli w różnych walutach.
Szersze spojrzenie na rynki. Kontekst i dogłębna analiza – dla bardziej przemyślanych decyzji.
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Zasady działania serwisu Capital·com – w zakresie wyceny, warunków i realizacji zleceń.
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