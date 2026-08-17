Strona głównaAkje
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Otwarcie konta
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BRAK OPŁATY
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Zamknięcie konta
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BRAK OPŁATY
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Opłata za depozyt
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BRAK OPŁATY
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Minimalny depozyt
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20 USD/EUR/GBP lub 100 PLN
Dotyczy to wszystkich metod płatności, z wyjątkiem przelewu bankowego, w przypadku którego minimalna kwota wynosi 50 EUR (lub równowartość tej kwoty w walucie Twojego rachunku handlowego)
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Opłata za wypłatę
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BRAK OPŁATY
|Minimalna wypłata
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20 EUR/USD/GBP dla kart bankowych*
*Minimalna kwota wypłaty zależy od wybranej metody płatności (szczegóły znajdziesz tutaj).
Jeśli saldo na Twoim koncie jest niższe od minimalnej kwoty wypłaty, będziesz mógł wypłacić jedynie całe saldo.
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Marża walutowa
Występuje w sytuacji, gdy waluta instrumentu jest inna niż waluta Twojego konta.
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0,4% kursu spotowego na rynku Forex
Są to opłaty ustalane przez daną giełdę lub organ regulacyjny, a nie przez Capital.com. Są one ujmowane według kosztu nabycia.
Przekazywane klientom w momencie realizacji
Różnią się w zależności od rynku, a w niektórych przypadkach – od rodzaju transakcji (zakup lub sprzedaż)
Pełne zestawienie można znaleźć tutaj.