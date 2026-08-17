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Opłaty i prowizje – Akcje

Wszystkie opłaty i prowizje związane z posiadaniem akcji są udokumentowane i ujawniane przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.

Inwestowanie w akcje

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CFD i opcje knock-out

Opłaty i koszty

Opłaty za prowadzenie konta

Otwarcie konta

BRAK OPŁATY

Zamknięcie konta

BRAK OPŁATY

Opłaty za wpłaty i wypłaty

Opłata za depozyt

BRAK OPŁATY

Minimalny depozyt

20 USD/EUR/GBP lub 100 PLN

Dotyczy to wszystkich metod płatności, z wyjątkiem przelewu bankowego, w przypadku którego minimalna kwota wynosi 50 EUR (lub równowartość tej kwoty w walucie Twojego rachunku handlowego)

Opłata za wypłatę

BRAK OPŁATY
Minimalna wypłata

20 EUR/USD/GBP dla kart bankowych*

*Minimalna kwota wypłaty zależy od wybranej metody płatności (szczegóły znajdziesz tutaj).

Jeśli saldo na Twoim koncie jest niższe od minimalnej kwoty wypłaty, będziesz mógł wypłacić jedynie całe saldo.

Opłata handlowa

Marża walutowa

Występuje w sytuacji, gdy waluta instrumentu jest inna niż waluta Twojego konta.

0,4% kursu spotowego na rynku Forex

  • Ma zastosowanie do transakcji kupna i sprzedaży oraz działań korporacyjnych / wypłat gotówkowych

  • Szacowany kurs walutowy jest podawany w momencie składania zamówienia

  • Ostateczna kwota transakcji walutowej zostaje potwierdzona po realizacji i rozliczeniu transakcji

Opłaty regulacyjne i podatki

Są to opłaty ustalane przez daną giełdę lub organ regulacyjny, a nie przez Capital.com. Są one ujmowane według kosztu nabycia.

  • Przekazywane klientom w momencie realizacji

  • Różnią się w zależności od rynku, a w niektórych przypadkach – od rodzaju transakcji (zakup lub sprzedaż)

  • Pełne zestawienie można znaleźć tutaj