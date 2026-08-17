Ostrzeżenie o ryzyku: Wartość akcji może zarówno wzrosnąć, jak i spaść, co może oznaczać, że odzyskasz kwotę niższą od pierwotnie zainwestowanej. Twoje środki są narażone na ryzyko.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. Zwroty z inwestycji podlegają ryzyku rynkowemu, a w przypadku gdy inwestycja lub rachunek dotyczy waluty obcej – również ryzyku walutowemu.

Akcje i fundusze ETF są dostępne wyłącznie dla mieszkańców Portugalii, Luksemburga, Holandii, Szwecji, Danii, Finlandii, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Chorwacji, Estonii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Islandii, Francji, Niemiec, Austrii, Liechtensteinu, Hiszpanii, Irlandii, Cypru i Grecji. Fundusze ETF nie są dostępne w Bułgarii, na Malcie i w Słowenii.

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