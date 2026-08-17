Strona głównaWycena kontraktów CFD i opcji knock-out
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Otwarcie konta
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BRAK OPŁATY
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Zamknięcie konta
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BRAK OPŁATY
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Konto demo
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BRAK OPŁATY
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Opłata za depozyt
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BRAK OPŁATY
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Minimalny depozyt
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20 USD/EUR/GBP lub 100 PLN
Dotyczy to wszystkich metod płatności, z wyjątkiem przelewu bankowego, w przypadku którego minimalna kwota wynosi 50 EUR (lub równowartość tej kwoty w walucie Twojego rachunku handlowego)
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Opłata za wypłatę
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BRAK OPŁATY
|Minimalna wypłata
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20 EUR/USD/GBP dla kart bankowych*
*Minimalna kwota wypłaty zależy od wybranej metody płatności (kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji).
Jeśli saldo na Twoim koncie jest niższe od minimalnej kwoty wypłaty, będziesz mógł wypłacić jedynie całe saldo.
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Spread
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Spready są zmienne i dostosowują się do aktualnych warunków rynkowych. Zobacz spread dla konkretnego instrumentu tutaj.
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Prowizja handlowa
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BRAK OPŁATY
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Opłata za finansowanie overnight
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Opłata jest pobierana lub otrzymywana w zależności od kierunku pozycji. Opłaty za poszczególne instrumenty podano w poniższej tabeli.
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Przeliczanie walut
Ta sama marża walutowa ma zastosowanie przy przelewach między subkontami w różnych walutach.
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0,7% kursu spot na rynku Forex (klienci detaliczni)
Opłata jest wliczona w kurs wymiany stosowany do przeliczenia — nie jest naliczana oddzielnie.
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Zlecenia stop-loss z gwarancją realizacji (GSL)*
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Wysokość opłaty GSL zależy od rynku, ceny wejścia i wielkości pozycji.
Opłata jest widoczna na potwierdzeniu transakcji przed otwarciem pozycji. Szczegóły poniżej.
Różnica bid-ask to różnica między ceną sprzedaży (bid) a ceną kupna (ask) danego instrumentu. Cena sprzedaży jest zawsze wyższa od ceny kupna, co oznacza, że rynek musi wykroczyć poza ten spread, zanim pozycja zacznie przynosić zysk.
Spready odzwierciedlają aktualną sytuację rynkową, w tym podaż, popyt i płynność. Na rynkach o większej płynności spready są zazwyczaj węższe.
W przypadku utrzymania pozycji przez noc naliczana jest korekta odsetkowa. To, czy kwota ta zostanie wypłacona, czy otrzymana, zależy od kierunku pozycji oraz kursu instrumentu bazowego. Obliczenia opierają się na ustalonych stawkach i czynnikach rynkowych, przedstawionych w poniższych przykładach.
Na większości rynków pozycja CFD z dźwignią finansową 1:1 (bez dźwigni) nie wiąże się z opłatą za finansowanie overnight. Następujące instrumenty stanowią wyjątki, w przypadku których finansowanie overnight ma zastosowanie niezależnie od poziomu dźwigni finansowej:
Nasza opłata dzienna +/- referencyjna stopa procentowa
Referencyjny* indeks odzwierciedla kurs waluty na rynku bazowym. Indeksy denominowane w dolarach amerykańskich wykorzystują stopę SOFR. Indeksy denominowane w funtach brytyjskich wykorzystują stopę SONIA.
Nasza opłata dzienna wynosi 4% w skali roku. Stopa roczna jest dzielona przez 360 lub 365 dni, w zależności od przyjętych zasad dotyczących waluty:
GBP, CAD, SGD i podobne waluty: 4% / 365 = 0,01096% dziennie; USD, EUR, CHF, JPY i podobne waluty: 4% / 360 = 0,01111% dziennie
Współczynnik ten odpowiada standardowi liczenia dni stosowanemu na rynku danej waluty.
*Odpowiednia stopa referencyjna uwzględnia już korektę spreadu bazowego. Znajduje to odzwierciedlenie w opublikowanej stopie procentowej (na przykład SOFR lub SONIA).
Standardowe zlecenie stop-loss powoduje zamknięcie pozycji na określonym poziomie. Nie ma gwarancji, że zlecenie zostanie zrealizowane dokładnie po tej cenie — w przypadku luki rynkowej realizacja może nastąpić po najbliższej dostępnej cenie. W warunkach dużej zmienności lub niskiej płynności mogą wystąpić poślizgi cenowe.
Zlecenie stop-loss z gwarancją (GSL) powoduje zamknięcie pozycji dokładnie po określonej cenie, niezależnie od poślizgu cenowego czy luk rynkowych. W przypadku uruchomienia zlecenia pobierana jest opłata — premia GSL.
Opłata GSL jest obliczana na podstawie trzech składników: premii za zlecenie stop z gwarancją (wyrażonej w procentach), ceny otwarcia pozycji oraz liczby akcji.
Opłata za usługę GSL jest widoczna na potwierdzeniu transakcji po wybraniu opcji GSL.
Ma zastosowanie, gdy transakcja jest przeprowadzana w walucie innej niż waluta bazowa rachunku.
Dotyczy:
Kurs wymiany „all-in” stosowany przy każdym przeliczeniu jest widoczny w sekcji „Raporty” oraz podczas zamykania pozycji.
Opcje knock-out są dostępne tylko w wybranych krajach. Opłata za transakcję typu knock-out jest rezerwowana w momencie otwarcia takiej transakcji. Działa to na zasadzie premii za gwarantowany stop: maksymalne ryzyko związane z pozycją jest ustalane w momencie jej otwarcia.
Jeśli pozycja zostanie zamknięta przed osiągnięciem poziomu knock-out, opłata zostanie zwrócona w całości.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk „Knock-outs” w sekcji „Spready i opłaty za noc w podziale na instrumenty” powyżej.
Szczegółowy wykaz wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem handlu za naszym pośrednictwem.