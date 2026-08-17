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Opłaty i prowizje – kontrakty CFD i opcje knock-out

Wszystkie opłaty i prowizje są udokumentowane i ujawniane przed otwarciem jakiejkolwiek pozycji.

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Opłaty i koszty

Kontrakty CFD i opcje knock-out

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Opłaty za prowadzenie konta

Otwarcie konta

BRAK OPŁATY

Zamknięcie konta

BRAK OPŁATY

Konto demo

BRAK OPŁATY

Opłaty za wpłaty i wypłaty

Opłata za depozyt

BRAK OPŁATY

Minimalny depozyt

20 USD/EUR/GBP lub 100 PLN

Dotyczy to wszystkich metod płatności, z wyjątkiem przelewu bankowego, w przypadku którego minimalna kwota wynosi 50 EUR (lub równowartość tej kwoty w walucie Twojego rachunku handlowego)

Opłata za wypłatę

BRAK OPŁATY
Minimalna wypłata

20 EUR/USD/GBP dla kart bankowych*

*Minimalna kwota wypłaty zależy od wybranej metody płatności (kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji).

Jeśli saldo na Twoim koncie jest niższe od minimalnej kwoty wypłaty, będziesz mógł wypłacić jedynie całe saldo.

Opłaty handlowe

Spread
Spread to różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży danego instrumentu. Jest to koszt realizacji pozycji.  

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Spready są zmienne i dostosowują się do aktualnych warunków rynkowych. Zobacz spread dla konkretnego instrumentu tutaj.

Prowizja handlowa

BRAK OPŁATY

Opłata za finansowanie overnight
Korekta odsetek stosowana w przypadku utrzymywania pozycji przez noc.
Pozycje CFD z dźwignią finansową 1:1 (bez dźwigni) nie podlegają opłatom za utrzymywanie pozycji przez noc, z wyjątkiem ograniczonej liczby rynków.

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Opłata jest pobierana lub otrzymywana w zależności od kierunku pozycji. Opłaty za poszczególne instrumenty podano w poniższej tabeli. 

Przeliczanie walut
W przypadku rynków, na których transakcje są denominowane w walucie innej niż waluta rachunku handlowego, pobierana jest opłata za przewalutowanie.

Ta sama marża walutowa ma zastosowanie przy przelewach między subkontami w różnych walutach.

0,7% kursu spot na rynku Forex (klienci detaliczni)
0,5% kursu spot na rynku Forex (klienci Pro)

Opłata jest wliczona w kurs wymiany stosowany do przeliczenia — nie jest naliczana oddzielnie.

Zlecenia stop-loss z gwarancją realizacji (GSL)*
GSL zamyka pozycję po określonej cenie, eliminując ryzyko poślizgu cenowego przy realizacji zlecenia. W przypadku uruchomienia funkcji pobierana jest opłata. 

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Wysokość opłaty GSL zależy od rynku, ceny wejścia i wielkości pozycji.

Opłata jest widoczna na potwierdzeniu transakcji przed otwarciem pozycji. Szczegóły poniżej.

Prowizje za spread i opłaty za utrzymywanie pozycji przez noc w podziale na instrumenty

WszystkoSurowceKryptowalutyForexIndeksyAkcjeObligacjeStopy procentowe
ImięSprzedajKupSpreadKorekta finansowania pozycji długiej overnightKorekta finansowania pozycji krótkiej overnightOpłata za gwarantowany stop
GoldGold Spot
-0.04892%
0.04070%
0.03
BTC/USDBitcoin to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
US100US Tech 100
-0.02157%
-0.00065%
0.02
XRP/USDRipple to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
ETH/USDEthereum to US Dollar
-0.06164%
0.01370%
0.25
Oil - CrudeUS Crude Oil Spot
-0.01096%
-0.01096%
0.03
SilverSilver Spot
-0.04951%
0.04129%
0.03
Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.

Prowizja za spread

Różnica bid-ask to różnica między ceną sprzedaży (bid) a ceną kupna (ask) danego instrumentu. Cena sprzedaży jest zawsze wyższa od ceny kupna, co oznacza, że rynek musi wykroczyć poza ten spread, zanim pozycja zacznie przynosić zysk.

Spready odzwierciedlają aktualną sytuację rynkową, w tym podaż, popyt i płynność. Na rynkach o większej płynności spready są zazwyczaj węższe.

Przykład spreadu CFD

  • Otwarty jest 1 kontrakt na indeks EU Stocks 50, którego cena wynosi 5200/5201.
  • Różnica wynosi 1 punkt.
  • Połowa prowizji jest pobierana przy otwarciu pozycji, a druga połowa przy jej zamknięciu. Całkowity koszt spreadu wynosi 1 € x 1 punkt = 1 €.

Opłata za finansowanie overnight

W przypadku utrzymania pozycji przez noc naliczana jest korekta odsetkowa. To, czy kwota ta zostanie wypłacona, czy otrzymana, zależy od kierunku pozycji oraz kursu instrumentu bazowego. Obliczenia opierają się na ustalonych stawkach i czynnikach rynkowych, przedstawionych w poniższych przykładach.

Na większości rynków pozycja CFD z dźwignią finansową 1:1 (bez dźwigni) nie wiąże się z opłatą za finansowanie overnight. Następujące instrumenty stanowią wyjątki, w przypadku których finansowanie overnight ma zastosowanie niezależnie od poziomu dźwigni finansowej:

  • Gaz ziemny
  • USA Kakao
  • Indeks Zmienności (VIX)
  • Pary walutowe z lirą turecką (TRY)

Wzór

Nasza opłata dzienna +/- referencyjna stopa procentowa

Referencyjny* indeks odzwierciedla kurs waluty na rynku bazowym. Indeksy denominowane w dolarach amerykańskich wykorzystują stopę SOFR. Indeksy denominowane w funtach brytyjskich wykorzystują stopę SONIA.

Nasza opłata dzienna wynosi 4% w skali roku. Stopa roczna jest dzielona przez 360 lub 365 dni, w zależności od przyjętych zasad dotyczących waluty:

GBP, CAD, SGD i podobne waluty: 4% / 365 = 0,01096% dziennie; USD, EUR, CHF, JPY i podobne waluty: 4% / 360 = 0,01111% dziennie

Współczynnik ten odpowiada standardowi liczenia dni stosowanemu na rynku danej waluty.

*Odpowiednia stopa referencyjna uwzględnia już korektę spreadu bazowego. Znajduje to odzwierciedlenie w opublikowanej stopie procentowej (na przykład SOFR lub SONIA).

Przykład CFD

  • W indeksie US Tech 100 notowanym na poziomie 20 140 znajduje się 0,6 kontraktu. Łączna kwota zobowiązania wynosi 12 084 dolarów.
  • Indeks US Tech 100 jest denominowany w dolarach amerykańskich. Odpowiednią stopą referencyjną jest SOFR, przyjętą w niniejszym dokumencie na poziomie 5,01448% w skali roku, czyli 0,01393% dziennie.
  • Dzienna opłata za korzystanie z platformy wynosi 0,01111%.
  • W przypadku pozycji długiej: 0,02504% (SOFR + opłata platformowa) = 3,03 USD do zapłaty.
  • W przypadku pozycji krótkiej: 0,00282% (SOFR – opłata platformy) = 0,34 USD otrzymane.

Opłata za gwarantowane zlecenie stop-loss

Standardowe zlecenie stop-loss powoduje zamknięcie pozycji na określonym poziomie. Nie ma gwarancji, że zlecenie zostanie zrealizowane dokładnie po tej cenie — w przypadku luki rynkowej realizacja może nastąpić po najbliższej dostępnej cenie. W warunkach dużej zmienności lub niskiej płynności mogą wystąpić poślizgi cenowe.

Zlecenie stop-loss z gwarancją (GSL) powoduje zamknięcie pozycji dokładnie po określonej cenie, niezależnie od poślizgu cenowego czy luk rynkowych. W przypadku uruchomienia zlecenia pobierana jest opłata — premia GSL.

Opłata GSL jest obliczana na podstawie trzech składników: premii za zlecenie stop z gwarancją (wyrażonej w procentach), ceny otwarcia pozycji oraz liczby akcji.

Opłata GSL = premia GSL × cena otwarcia pozycji × wielkość

Opłata za usługę GSL jest widoczna na potwierdzeniu transakcji po wybraniu opcji GSL.

Opłata za przeliczenie waluty

Ma zastosowanie, gdy transakcja jest przeprowadzana w walucie innej niż waluta bazowa rachunku. 

Dotyczy:

  • Zrealizowane zyski i straty
  • Korekty finansowania overnight
  • Opłaty za zlecenia stop-loss z gwarancją
  • Dywidendy
  • Pojedyncze przeliczenia walut (ręczne przeliczenia salda konta)

Przykład — zamknięcie pozycji

  • Waluta rachunku: EUR. Notowania na amerykańskiej giełdzie zakończyły się wzrostem o 11,30 USD.
  • Przy kursie spot (1,1300): 10,00 €
  • Cena całkowita wraz z opłatą w wysokości 0,7% (1,1379): 9,93 €
  • Opłata za przeliczenie: 0,07 €

Przykład — korekta finansowania overnight

  • Pozycja na amerykańskim rynku akcji. Zastosowano korektę finansowania overnight w wysokości -4,00 USD.
  • Przy kursie spot (1,1300): 3,54 €
  • Kurs całkowity wraz z opłatą w wysokości 0,7% (1,1221): 3,57 €
  • Opłata za przeliczenie: 0,03 €

Kurs wymiany „all-in” stosowany przy każdym przeliczeniu jest widoczny w sekcji „Raporty” oraz podczas zamykania pozycji.

Opłata knock-out

Opcje knock-out są dostępne tylko w wybranych krajach. Opłata za transakcję typu knock-out jest rezerwowana w momencie otwarcia takiej transakcji. Działa to na zasadzie premii za gwarantowany stop: maksymalne ryzyko związane z pozycją jest ustalane w momencie jej otwarcia.

Jeśli pozycja zostanie zamknięta przed osiągnięciem poziomu knock-out, opłata zostanie zwrócona w całości.

Opłata jest obliczana jako procent całkowitej wartości transakcji (cena instrumentu bazowego × liczba kontraktów).

Przykład – Germany 40, główne indeksy

  • Cena Germany 40 wynosi 10 000 euro.
  • Pozycja typu Call Knock-out rozpoczyna się z poziomem knock-out wynoszącym 9 900 €.
  • Opłata za zamknięcie pozycji w przypadku głównych indeksów wynosi 0,02% wartości nominalnej: 10 000 € × 0,02% = 2 €.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk „Knock-outs” w sekcji „Spready i opłaty za noc w podziale na instrumenty” powyżej.

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Jak działają ceny w serwisie Capital.com

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