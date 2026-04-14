Handel Southern - SO CFD
O firmie Southern
Southern Company jest spółką holdingową, która jest właścicielem wszystkich znajdujących się w obrocie akcji zwykłych trzech tradycyjnych elektrycznych spółek operacyjnych, Southern Power Company i Southern Company Gas. Tradycyjne elektryczne spółki operacyjne, takie jak Alabama Power, Georgia Power i Mississippi Power, są spółkami użyteczności publicznej świadczącymi usługi elektryczne dla klientów detalicznych w trzech południowo-wschodnich stanach oraz dla klientów hurtowych w południowo-wschodniej części kraju. Southern Power Company zajmuje się projektowaniem, budową, nabywaniem, posiadaniem i zarządzaniem aktywami służącymi do wytwarzania energii, w tym projektami związanymi z energią odnawialną, oraz sprzedażą energii elektrycznej po stawkach rynkowych na rynku hurtowym. Southern Company Gas jest spółką holdingową świadczącą usługi energetyczne, której podstawowa działalność polega na dystrybucji gazu ziemnego w czterech stanach, takich jak Illinois, Georgia, Wirginia i Tennessee, za pośrednictwem przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją gazu ziemnego. Southern Company Gas prowadzi także kilka innych rodzajów działalności.
Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
