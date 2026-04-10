O firmie Balfour Beatty PLC
Balfour Beatty plc jest firmą infrastrukturalną, która finansuje, rozwija, buduje, utrzymuje i eksploatuje złożoną i krytyczną infrastrukturę, która wspiera gospodarki narodowe. Spółka prowadzi działalność w trzech segmentach: Segment Usług Budowlanych, który zajmuje się fizycznym budowaniem aktywów; Segment Usług Wspierających, który zajmuje się wspieraniem istniejących aktywów lub funkcji, takich jak konserwacja i renowacja aktywów, oraz Segment Inwestycji Infrastrukturalnych, który zajmuje się nabywaniem, eksploatacją i zbywaniem aktywów infrastrukturalnych, takich jak drogi, szpitale, szkoły, domy studenckie, mieszkania dla wojskowych, odpady i biomasa, sieci przesyłowe morskie i inne koncesje. W skład segmentu Inwestycji Infrastrukturalnych wchodzi również dział budownictwa mieszkaniowego. Projekty Spółki obejmują budowę autostrady A14 z Cambridge do Huntingdon, główne prace inżynieryjne na HS2, inteligentną autostradę M4, zautomatyzowany system przemieszczania osób na lotnisku w Los Angeles oraz stację Old Oak Common Station.
Obecna cena akcji Balfour Beatty PLC wynosi 8.196 GBP.
