Handel Invesco - IVZ
O firmie Invesco
Invesco Ltd. (Invesco) jest niezależną firmą zajmującą się zarządzaniem inwestycjami. Invesco obsługuje rynki detaliczne i instytucjonalne w branży zarządzania inwestycjami w obu Amerykach, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) oraz w regionie Azji i Pacyfiku, w około 110 krajach. Oferuje szereg strategii inwestycyjnych w różnych klasach aktywów, stylach inwestycyjnych i regionach geograficznych. Klasy aktywów Spółki obejmują rynek pieniężny, zrównoważony, akcje, instrumenty o stałym dochodzie i alternatywne. Możliwości zarządzania aktywami firmy obejmują fundusze inwestycyjne, fundusze typu ETF (exchange-traded funds), oddzielnie zarządzane rachunki (SMA), portfele modelowe, rozwiązania indeksacyjne i ubezpieczeniowe, indywidualne konta oszczędnościowe (ISA), spółki inwestycyjne o zmiennym kapitale (ICVC), fundusze powiernicze (UIT) oraz zmienne fundusze ubezpieczeniowe. Baza klientów Invesco obejmuje podmioty publiczne i prywatne, związki zawodowe, organizacje non-profit, fundusze wieczyste, fundacje, fundusze emerytalne, instytucje finansowe i państwowe fundusze majątkowe.
Obecna cena akcji Invesco wynosi 26.13 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: VeriSign, Inc., Vimeo, Inc., Inari Medical, Inc., PTC Therapeutics, WM Technology, Inc. oraz Chinook Therapeutics, Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.