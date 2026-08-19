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Handel Recordati SPA - RECm CFD

52.76+0.32%
The chart shows the RECm stock price data over the last 1 day, with a current price of 52.76, a high of 52.59, and a low of 52.54.
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52.59

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52.76

0.17
Niski: 52.54Wysoki: 52.59
Sprzedawcy:
0%
Kupujący:
100%
Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.. Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.
Warunki handlu
Typ
Ten rynek finansowy jest dostępny do handlu CFD.
Więcej informacji:Kontrakty CFD
CFD
Spread0.17
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
€1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.017313 %
(-€0.87)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~€5,000.00

Środki z dźwigni ~€4,000.00

-0.01731%
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
€1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.004909 %
(-€0.25)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~€5,000.00

Środki z dźwigni ~€4,000.00

-0.00491%
Korekta finansowania overnight21:00 (UTC)
WalutaEUR
Min. wielkość handlu0.1
Depozyt zabezpieczający20.00%
Giełda papierów wartościowychItaly
Prowizja od transakcji10%
Opłata za gwarantowany stop
Opłata za gwarantowany stop loss (GSL) jest naliczana tylko w przypadku aktywacji GSL. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i Prowizje naszej witryny.
1%

1Naszą opłatą za realizację transakcji jest spread, czyli różnica między ceną kupna i sprzedaży. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i prowizje na naszej stronie internetowej

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie52.54
Otwarcie52.54
Zmiana 1 r.1.25%
Zakres dzienny52.54 - 52.59

Handel Recordati SPA - RECm

O firmie Recordati SPA

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA to grupa z siedzibą we Włoszech, zajmująca się badaniami, opracowywaniem, produkcją i wprowadzaniem na rynek produktów farmaceutycznych. Promuje szeroką gamę leków, zarówno własnych, jak i na licencji, w wielu obszarach terapeutycznych, takich jak antybiotyki i leki przeciwwirusowe, choroby układu krążenia, ośrodkowy układ nerwowy, dermatologia, gastroenterologia, układ moczowo-płciowy, zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i terapia bólu, położnictwo i ginekologia oraz leki dostępne bez recepty. Spółka jest zaangażowana w badania i rozwój nowych jednostek lekowych w obszarach terapeutycznych dotyczących układu sercowo-naczyniowego i moczowo-płciowego oraz terapii chorób rzadkich. Produktem firmy jest ZANIDIP, najnowszej generacji lek blokujący kanały wapniowe, stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Spółka prowadzi działalność poprzez Italchimici SpA, Pro Farma AG oraz północnoamerykańskie prawa marketingowe do leku Cystadane. Spółka posiada i prowadzi działalność za pośrednictwem Natural Point srl, również w sektorze suplementów diety.

Obecna cena akcji Recordati SPA wynosi 52.59 EUR. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Under Armour Inc, China Minsheng Banking Corp. Ltd., Yoma Strategic, Adobe Systems Inc, VOXX oraz TriCo. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

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Opinie i oceny użytkowników

Przeczytaj opinie naszych klientów1, niezależnie od ich poziomu doświadczenia.
2024-06-07
M***** S********

Działa ok prawie żadnych zastrzeżeń szybkie wypłaty i wpłaty porostu ok

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A*** R*****

Dopiero się uczę ale widzę że ta aplikacja jest prosta i łatwa w obsłudze już na wersji demo zarobiłem kilkanaście zł polecam bardzo

2025-02-15
M****** G

Jak na start z inwestowaniem w giełdę, to jest dobry wybór

2025-03-03
T***** W************

Daje możliwość poznania jak działa rynek

2024-04-16
P********* M****

Działa i to się liczy. Obsługa pomaga zawsze na czas.

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