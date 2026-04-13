Handel Raffles Medical - BSLsg CFD
O firmie Raffles Medical
Raffles Medical Group Ltd jest dostawcą zintegrowanych usług opieki zdrowotnej. Spółka koncentruje się na świadczeniu szeregu usług, od podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej po ubezpieczenia zdrowotne, dla mieszkańców całej Azji. Spółka prowadzi około 100 wielodyscyplinarnych klinik w 14 miastach w Singapurze, Chinach, Japonii, Wietnamie i Kambodży. Zintegrowana organizacja opieki zdrowotnej Spółki składa się z trzeciorzędowego szpitala, sieci klinik medycyny rodzinnej i stomatologicznych, usług ubezpieczeniowych, klinik medycyny japońskiej i tradycyjnej medycyny chińskiej oraz działu opieki zdrowotnej dla klientów indywidualnych. Dział opieki zdrowotnej opracowuje i rozprowadza w Singapurze oraz na rynkach regionalnych szereg nutraceutyków, suplementów, witamin i sprzętu do diagnostyki medycznej, przeznaczonych do indywidualnej opieki zdrowotnej. Do spółek zależnych Spółki należą Raffles Medical, Raffles Hospital, Raffles Dental, Raffles Chinese Medicine, Raffles Health Insurance, Raffles Healthcare Institute oraz Raffles Health.
Obecna cena akcji Raffles Medical wynosi 1.0089 SGD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
