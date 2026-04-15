Handel Quantum-Si incorporated - QSI CFD
O firmie Quantum-Si incorporated
Quantum-SI Incorporated jest firmą z branży nauk przyrodniczych. Spółka zaprojektowała i opracowała rozwiązanie sprzętowe i programowe, które stanowi kompletne rozwiązanie typu end-to-end. Firma opracowała platformę do wykrywania pojedynczych cząsteczek, która umożliwia sekwencjonowanie białek następnej generacji (NGPS), czyli sekwencjonowanie białek. Platforma firmy składa się ze zautomatyzowanego urządzenia do przygotowywania próbek Carbon, urządzenia Platinum NGPS, oprogramowania Quantum-Si Cloud oraz zestawów odczynników i chipów do stosowania z urządzeniami. Instrument Carbon jest zautomatyzowanym urządzeniem do przygotowywania próbek, przeznaczonym do zastosowań zarówno w badaniach białek, jak i kwasów dezoksyrybonukleinowych (DNA). Instrument Platinum został zaprojektowany w celu zapewnienia szerokiego dostępu do możliwości wykrywania pojedynczych cząsteczek i NGPS. Platforma Quantum-Si Cloud została zaprojektowana w celu zintegrowania rozwiązania opartego na chmurze z instrumentem, aby przesyłać dane w czasie rzeczywistym do chmury, gdzie analityczne przepływy pracy mogą następnie interpretować dane.
Obecna cena akcji Quantum-Si incorporated wynosi 0.9749 USD.
