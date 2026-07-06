Handel Lundin Mining Corporation - LUNca
O firmie Lundin Mining Corporation
Lundin Mining Corporation jest kanadyjską spółką zajmującą się wydobyciem metali nieszlachetnych. Spółka zajmuje się wydobyciem, poszukiwaniem i zagospodarowaniem złóż mineralnych, głównie w Chile, Brazylii, Portugalii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, produkując głównie miedź, cynk, złoto i nikiel. Do segmentów działalności Spółki należą: Candeleria, Chapada, Eagle, Neves-Corvo i Zinkgruvan. Segmenty geograficzne obejmują Europę, Azję, Amerykę Południową i Amerykę Północną. Aktywa operacyjne Spółki obejmują kopalnię Eagle zlokalizowaną w Stanach Zjednoczonych, kopalnię Neves-Corvo zlokalizowaną w Portugalii oraz kopalnię Zinkgruvan zlokalizowaną w Szwecji. Należąca do Spółki kopalnia miedzi Candelaria znajduje się w Regionie Atacama w Chile, w Regionie III, na wysokości ok. 650 m n.p.m. i 20 km na południe od miasta Copiapo. Projekt Chapada znajduje się w odległości ok. 320 km na północ od stolicy stanu Goiania i 270 km na północny zachód od stolicy kraju Brasilii.
Obecna cena akcji Lundin Mining Corporation wynosi 34.93 CAD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Bloomin'' Brands, Inc., Liberty Media Formula C, Mekonomen, Icici Bank Adr Rep 2, ClearSign oraz Eagle Bulk Shipping Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.