Handel Pembina Pipeline Corporation - PPLca CFD
O firmie Pembina Pipeline Corporation
Pembina Pipeline Corporation (Pembina) jest spółką z siedzibą w Kanadzie, świadczącą usługi transportowe i usługi średniego szczebla na rzecz północnoamerykańskiego przemysłu energetycznego. Segmenty działalności Spółki podzielone są na trzy działy: Pipelines, Facilities oraz Marketing & New Ventures. Dział Rurociągów zapewnia klientom transport rurociągowy, terminale, usługi magazynowe i kolejowe w kluczowych węzłach rynkowych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych w zakresie ropy naftowej, kondensatu, cieczy naturalnych i gazu ziemnego. Dział Facilities Division obejmuje infrastrukturę, która zapewnia klientom firmy Pembina usługi w zakresie gazu ziemnego, kondensatu i ciekłego gazu ziemnego (NGL). Pion Marketingu i Nowych Przedsięwzięć koncentruje się na maksymalizacji wartości płynnych węglowodorów i gazu ziemnego pochodzących z basenów, w których Spółka prowadzi działalność. Spółka jest właścicielem zintegrowanego systemu rurociągów, którymi transportowane są różne produkty węglowodorowe i gaz ziemny, wydobywane głównie w zachodniej Kanadzie.
Obecna cena akcji Pembina Pipeline Corporation wynosi 59.66 CAD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: NN, Inc., Entergy, Altimmune, Inc., Cars.com Inc., The Intergroup oraz $ Spackman. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.