O firmie Altimmune, Inc.
Altimmune, Inc. jest firmą biofarmaceutyczną w fazie klinicznej, która koncentruje się na opracowywaniu metod leczenia otyłości i chorób wątroby. Główny kandydat na produkt firmy, pemvidutide (proponowany INN, wcześniej znany jako ALT-801), jest podwójnym agonistą receptora GLP-1/glukagonu, który jest opracowywany w celu leczenia otyłości i niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH). Firma opracowuje również HepTcell, środek immunoterapeutyczny zaprojektowany w celu osiągnięcia funkcjonalnego wyleczenia z przewlekłego zapalenia wątroby typu B. Firma rozpoczęła badanie kliniczne II fazy nad HepTcell i jest w trakcie badań klinicznych II i I fazy nad pemvidutydem dla wielu wskazań. Firma prowadzi badania kliniczne II fazy nad HepTcell w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech i Hiszpanii oraz badania kliniczne I fazy nad pemvidutydem w Australii. Do spółek zależnych należących w całości do Altimmune należą Altimmune, LLC, Altimmune UK, Limited, Spitfire Pharma, LLC i Altimmune AU Pty, Limited.
