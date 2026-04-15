O firmie Paramount Resources Ltd.
Paramount Resources Ltd. jest spółką energetyczną z siedzibą w Kanadzie. Spółka poszukuje i zagospodarowuje zarówno konwencjonalne, jak i niekonwencjonalne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego. Główne aktywa Spółki znajdują się w Albercie i Kolumbii Brytyjskiej. Działalność Spółki podzielona jest na trzy regiony. Region Grande Prairie, położony w rejonie łuku rzeki Peace w prowincji Alberta, koncentruje się na eksploatacji złóż Montney w Karr i Wapiti. Region Kaybob, położony w zachodnio-centralnej Albercie, obejmujący złoża ropy naftowej Kaybob North i Ante Creek Montney, złoża Duvernay w Kaybob Smoky, Kaybob North i Kaybob South oraz inne złoża gazu łupkowego i konwencjonalnego gazu ziemnego. Region Centralnej Alberty i inne regiony, obejmujący złoże Willesden Green Duvernay w środkowej Albercie oraz obszary wydobycia gazu łupkowego w basenie Horn River w północno-wschodniej Kolumbii Brytyjskiej.
Obecna cena akcji Paramount Resources Ltd. wynosi 27.207 CAD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Newegg Commerce, Inc., NRG Energy, WEG S.A., LeMaitre Vascular, Vor Biopharma Inc. oraz Travis Perkins PLC. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.