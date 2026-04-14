Handel NSK Ltd. - 6471 CFD
O firmie NSK Ltd.
NSK Ltd. jest spółką z siedzibą w Japonii, zajmującą się produkcją i sprzedażą łożysk, produktów związanych z motoryzacją oraz maszyn precyzyjnych. Spółka działa w dwóch segmentach biznesowych. Segment maszyn przemysłowych produkuje i sprzedaje łożyska dla przemysłu ogólnego oraz produkty związane z urządzeniami precyzyjnymi. Segment motoryzacyjny produkuje i sprzedaje łożyska, części układu kierowniczego i automatycznej skrzyni biegów dla samochodów i producentów części samochodowych. Główne produkty Spółki to łożyska kulkowe, łożyska zespołu piasty, łożyska stożkowe, śruby kulowe, prowadnice liniowe, układy kierownicze i elektryczne układy wspomagania kierownicy. Spółka zajmuje się także produkcją i sprzedażą kulek stalowych oraz produkcją maszyn i urządzeń.
Obecna cena akcji NSK Ltd. wynosi 1182.8 JPY.
