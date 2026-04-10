Handel NN Group N.V. - NNnl CFD
O firmie NN Group N.V.
NN Group NV to holenderska firma zajmująca się ubezpieczeniami i zarządzaniem inwestycjami. Prowadzi działalność w siedmiu segmentach. Segment Życie w Holandii oferuje grupowe i indywidualne produkty ubezpieczeniowe na życie oraz emerytury. Holenderski segment Non-life oferuje ubezpieczenia komunikacyjne, transportowe, pożarowe, odpowiedzialności cywilnej i turystyczne, a także produkty zabezpieczające dochody. Segment Insurance Europe obejmuje ubezpieczenia na życie oferowane w 11 krajach europejskich, emerytury, ubezpieczenia majątkowe i osobowe w Belgii i Hiszpanii oraz ubezpieczenia zdrowotne w Grecji. Japan Life oferuje ubezpieczenia na życie dla firm (COLI). Investment Management oferuje produkty inwestycyjne i usługi doradcze. Segment Pozostałe obejmuje działalność Nationale-Nederlanden Bank oraz wewnętrznego reasekuratora Spółki, ING Re, a także wyniki holdingowe i inne. Segment Japan Closed Block VA obejmuje indywidualne ubezpieczenia na życie typu single premium variable annuity (SPVA) w formie zamkniętego bloku. W lipcu 2014 roku ING Groep NV zmniejszył swój udział w Spółce do 68,1%.
Obecna cena akcji NN Group N.V. wynosi 71.425 EUR.
