Handel Limbach Holdings - LMB
O firmie Limbach Holdings
Limbach Holdings, Inc. jest firmą oferującą zintegrowane rozwiązania w zakresie systemów budowlanych. Spółka koncentruje się na projektowaniu, prefabrykacji modułowej, instalacji, zarządzaniu i konserwacji systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji (HVAC), mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i sterowania. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: General Contractor Relationships (GCR) oraz Owner Direct Relationships (ODR). Segment GCR zarządza nowymi projektami budowlanymi lub remontowymi, które obejmują usługi HVAC, hydrauliczne lub elektryczne świadczone na rzecz Spółki przez generalnych wykonawców lub kierowników budowy. Segment ODR zajmuje się konserwacją i serwisem systemów HVAC, wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, kontrolą budynków oraz specjalistycznymi projektami budowlanymi, realizowanymi bezpośrednio lub zlecanymi przez właścicieli budynków lub zarządców nieruchomości. Spółka prowadzi działalność w północno-wschodnim, środkowoatlantyckim, południowo-wschodnim, środkowo-zachodnim i południowo-zachodnim regionie Stanów Zjednoczonych.
Obecna cena akcji Limbach Holdings wynosi 81.09 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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