Handel Newmont Goldcorp Corporation - NEM CFD
O firmie Newmont Goldcorp Corporation
Newmont Corporation jest producentem złota. Spółka zajmuje się również produkcją miedzi, srebra, ołowiu i cynku. Prowadzi działalność w pięciu segmentach: Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia, Afryka i Nevada. Segment Ameryki Północnej Spółki obejmuje przede wszystkim kopalnie Cripple Creek & Victor (CC&V) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Musselwhite, Porcupine i Eleonore w Kanadzie oraz Penasquito w Meksyku. Segment Ameryki Południowej obejmuje przede wszystkim kopalnie Yanacocha w Peru, Merian w Surinamie, Cerro Negro w Argentynie oraz udziały w kopalni Pueblo Viejo w Republice Dominikańskiej. Segment australijski Spółki obejmuje przede wszystkim kopalnie Boddington i Tanami w Australii. Segment Afryka obejmuje przede wszystkim kopalnie Ahafo i Akyem w Ghanie. Segment Spółki w stanie Nevada obejmuje kopalnie Carlin, Phoenix, Twin Creeks i Long Canyon w Stanach Zjednoczonych. Spółka posiada rezerwy złota wynoszące ok. 92,8 mln uncji oraz zmierzone i wskazane zasoby złota o wielkości ponad 68,3 mln uncji.
Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
