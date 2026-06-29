Handel Lockheed Martin Corp - LMT
O firmie Lockheed Martin Corp
Lockheed Martin Corporation jest firmą z branży bezpieczeństwa i lotnictwa. Prowadzi działalność w czterech segmentach. Segment Aeronautyki zajmuje się badaniami, projektowaniem, rozwojem, produkcją, wsparciem i modernizacją samolotów wojskowych, w tym samolotów bojowych i do poruszania się w powietrzu, bezzałogowych pojazdów powietrznych i związanych z nimi technologii. Segment Rakiet i Kierowania Ogniem dostarcza systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, systemy kierowania ogniem, załogowe i bezzałogowe pojazdy naziemne oraz rozwiązania w zakresie zarządzania energią. Segment Systemy Obrotowe i Misyjne oferuje projektowanie, produkcję, serwis i wsparcie dla różnych śmigłowców wojskowych i komercyjnych, okrętów nawodnych, morskich i lądowych systemów obrony przeciwrakietowej, systemów radarowych, morskich i powietrznych systemów misyjnych i bojowych, rozwiązań dla misji dowodzenia i kontroli, rozwiązań cybernetycznych oraz rozwiązań symulacyjnych i szkoleniowych. Segment kosmiczny zajmuje się badaniami i rozwojem, projektowaniem, inżynierią i produkcją satelitów, systemów transportu kosmicznego, systemów uderzeniowych i obronnych.
Obecna cena akcji Lockheed Martin Corp wynosi 506.69 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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