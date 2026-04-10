Handel AIB Group PLC - A5G CFD
O firmie AIB Group PLC
AIB Group PLC jest firmą świadczącą usługi finansowe. Świadczy szereg usług dla klientów detalicznych, biznesowych i korporacyjnych. Jej segmenty obejmują bankowość detaliczną, bankowość korporacyjną, instytucjonalną i biznesową (CIB) oraz AIB UK. Bankowość Detaliczna obejmuje linie biznesowe, w tym kredyty hipoteczne, kredyty konsumenckie, kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw, kredyty zabezpieczone aktywami, zarządzanie majątkiem, bankowość codzienną i ubezpieczenia ogólne. CIB świadczy usługi bankowości instytucjonalnej, korporacyjnej i biznesowej. CIB obsługuje klientów za pośrednictwem zespołów specjalizujących się w poszczególnych sektorach, takich jak bankowość korporacyjna, finansowanie nieruchomości, bankowość biznesowa oraz energia, działania na rzecz klimatu i infrastruktura. AIB UK oferuje usługi bankowości detalicznej i biznesowej. W jego skład wchodzi bank korporacyjny i komercyjny wspierający przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii (Allied Irish Bank (GB)) oraz bank detaliczny i biznesowy w Irlandii Północnej (AIB (NI)).
Obecna cena akcji AIB Group PLC wynosi 9.5 EUR.
