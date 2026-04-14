Handel Komatsu Ltd. - 6301 CFD
O firmie Komatsu Ltd.
KOMATSU LTD. jest spółką z siedzibą w Japonii, zajmującą się głównie badaniami, rozwojem, sprzedażą i finansowaniem sprzedaży produktów takich jak maszyny budowlane. Spółka działa w trzech segmentach biznesowych. Segment maszyn i pojazdów budowlanych oferuje maszyny wiertnicze, ładowarki, maszyny do przygotowania terenu i budowy dróg, maszyny transportowe, maszyny dla leśnictwa, maszyny do budownictwa podziemnego, maszyny dla górnictwa podziemnego, maszyny do recyklingu środowiskowego, pojazdy przemysłowe, produkty odlewnicze i usługi logistyczne. Segment Retail Finance prowadzi działalność w zakresie finansowania sprzedaży sprzętu budowlanego i górniczego. Segment "Maszyny przemysłowe i inne" dostarcza m.in. maszyny kuźnicze, maszyny do obróbki blachy, obrabiarki, urządzenia do kontroli temperatury, a także amunicję obronną i pojazdy opancerzone. Spółka dostarcza również lasery ekscymerowe do innych urządzeń do naświetlania półprzewodników.
Obecna cena akcji Komatsu Ltd. wynosi 7059.03 JPY.
