Handel Kimball Electronics, Inc. - KE CFD
O firmie Kimball Electronics, Inc.
Kimball Electronics, Inc. jest dostawcą rozwiązań produkcyjnych o wielu twarzach. Firma świadczy usługi produkcji elektroniki na zlecenie (EMS) oraz zróżnicowane usługi produkcyjne, w tym usługi inżynieryjne i wsparcie łańcucha dostaw dla klientów z branży motoryzacyjnej, medycznej, przemysłowej i bezpieczeństwa publicznego. Spółka oferuje elektronikę trwałą. Jej zróżnicowane usługi produkcji kontraktowej obejmują komponenty nieelektroniczne, artykuły medyczne, precyzyjnie formowane tworzywa sztuczne oraz automatykę produkcyjną, urządzenia testujące i kontrolne. Usługi produkcyjne, w tym inżynieria i wsparcie łańcucha dostaw, wykorzystują wspólne możliwości produkcji i wsparcia na całym świecie. posiada jednostki biznesowe zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Meksyku, Polsce, Rumunii i Tajlandii, a każda z tych jednostek kwalifikuje się jako segment operacyjny. Ponadto spółka zależna Spółki, GES Holdings, Inc. prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indiach, Japonii i Wietnamie.
Obecna cena akcji Kimball Electronics, Inc. wynosi 26.51 USD.
