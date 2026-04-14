Handel Resona Holdings, Inc. - 8308 CFD
O firmie Resona Holdings, Inc.
Resona Holdings, Inc. jest spółką z siedzibą w Japonii, zajmującą się głównie świadczeniem usług finansowych. Spółka działa w czterech segmentach biznesowych. Segment klientów indywidualnych koncentruje się na świadczeniu usług konsultingowych związanych z kredytami osobistymi, zarządzaniem aktywami i sukcesją aktywów. Segment korporacyjny koncentruje się na kredytach dla firm, zarządzaniu aktywami z wykorzystaniem funduszy powierniczych, handlu nieruchomościami, emeryturach korporacyjnych, sukcesji biznesowej oraz wspieraniu rozwoju biznesu. Segment Rynkowy zajmuje się pozyskiwaniem i obsługą funduszy, wymiany walut, obligacji i instrumentów pochodnych za pośrednictwem rynków finansowych. Segment Kansai Mirai Financial Group zajmuje się działalnością bankową, w tym depozytami i kredytami w regionie Kansai.
Obecna cena akcji Resona Holdings, Inc. wynosi 1860.63 JPY.
